Walidator numerów routingu
Wklej 9-cyfrowy numer trasy, aby potwierdzić, że jest ważny przed wysłaniem płatności.
Dokładna ochrona płatności
Używanie prawidłowego numeru routingu chroni płatność przed opóźnieniami, opłatami i błędnie przekierowanymi środkami. W Stanach Zjednoczonych banki mogą używać różnych numerów routingu dla ACH i przewodów, a niektóre duże banki używają numerów specyficznych dla stanu. Jeśli wprowadzisz niewłaściwy, przelew może zostać odrzucony lub wysłany do niewłaściwej kolejki operacji.
Format numerów routingu
Każdy numer routingu w USA (ABA/RTN) ma 9 cyfr:
Region/Okręg Federalny (AAAA): I dentyfikuje okręg federalny i obszar przetwarzania dla twojego banku.
Identyfikator instytucji ABA (BBBB): identyfikuje konkretny bank w tej dzielnicy, na przykład identyfikator banku.
Cyfra kontrolna (C): Ostat eczna cyfra „sprawdzenia matematycznego”, która pomaga złapać literówki lub błędne wpisy.
Przykład numeru rozliczeniowego
Wybór właściwego numeru trasy
Banki często używają różnych numerów routingu dla ACH, przewodów i czeków. Numer wydrukowany na czekach może nie być tym, którego potrzebujesz do przelewu ACH lub polecenia zapłaty. Jeśli nie masz pewności, potwierdź w swoim banku lub skorzystaj z naszego wyszukiwania numerów routingu, aby znaleźć odpowiedni numer. Używanie niewłaściwego numeru może spowodować opóźnienia lub zwroty.
Typowe błędy
Numery routingu najczęściej kończą się niepowodzeniem z powodu błędnego wpisania cyfry, niedopasowania sumy kontrolnej, używania numeru ACH, gdy wymagany jest numer przewodu (lub odwrotnie), zmiany specyficzne dla stanu w dużych bankach, zmiany związane z fuzją lub proste formatowanie, takie jak spacje i kreski. Nawet drobne błędy mogą przekroczyć codzienne czasy przerwy i dodać dni do przelewu. Używanie prawidłowego numeru routingu zapobiega zwrotom, opóźnieniom i błędnym przekierowaniu środków.
Łącznie
Potrzebujesz wysyłać pieniądze za granicę?
Numery routingu vs kody SWIFT/BIC vs IBAN
W przypadku płatności szczegóły, których potrzebujesz, zależą od tego, dokąd idą pieniądze.
Numery routingu (tylko w USA)
9-cyfrowy kod dla banków w USA, który bezpiecznie kieruje płatności, w tym bezpośrednie depozyty, przelewy i czeki.
Kod 8—11 znaków dla osób spoza USA. banki, które bezpiecznie kierują płatności międzynarodowe we właściwe miejsce.
IBAN (międzynarodowy numer konta)
Numer konta dla danego kraju używany poza Stanami Zjednoczonymi do kierowania płatności na prawidłowe konto za granicą.
Często zadawane pytania dotyczące walidatora numerów routingu
Numer routingu - zwany również numerem routingu ABA - identyfikuje amerykański bank lub unię kredytową dla płatności krajowych. Ma dziewięć cyfr i jest wymagany, wraz z numerem konta, do przetwarzania przelewów ACH i wielu przewodów krajowych.
Nie. Numer trasy identyfikuje bank; numer konta identyfikuje konkretne konto w tym banku. Zwykle potrzebujesz obu, aby skonfigurować płatność.
Niektóre instytucje używają jednego numeru routingu dla przelewów ACH i osobnego numeru dla połączeń krajowych, ponieważ płatności są przetwarzane w różnych sieciach. Zawsze używaj numeru określonego przez bank dla rodzaju płatności.
Duże banki często przypisują specyficzne dla stanu lub specyficzne dla regionu numery routingu, aby skutecznie kierować transakcje ACH. Sprawdź numer w aplikacji bankowej lub wyciągu, aby pasował do Twojego stanu i typu konta.
Spójrz w aplikacji mobilnej swojego banku w sekcji „Szczegóły konta”, na wyciągu bankowym lub na papierowym czeku (numer routingu to pierwsze dziewięć cyfr w wierszu MICR). Jeśli Twój bank wymienia oddzielne numery ACH i numery przelewu, wybierz ten, który pasuje do Twojej płatności.
Nie. Numery routingu dotyczą płatności krajowych w USA. W przypadku przelewów międzynarodowych zazwyczaj używasz formatu SWIFT/BIC oraz, w stosownych przypadkach, IBAN lub formatu konta lokalnego. Xe obsługuje wyszukiwanie SWIFT/BIC i płatności międzynarodowe.
Płatności mogą zostać zwrócone, opóźnione po dziennych godzinach przerwania lub błędne przekierowanie. Korzystanie z prawidłowego numeru routingu pomaga uniknąć zwrotów, opłat i opóźnień w przetwarzaniu.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Numery trasy, nazwy banków, adresy i inne dane pokazane tutaj są podane wyłącznie w celach ogólnych. Chociaż pracujemy nad tym, aby ta strona była dokładna, Xe nie gwarantuje, że informacje są kompletne, aktualne lub wolne od błędów. Instytucje finansowe mogą zmieniać swoje dane bez powiadomienia.
Xe nie składa żadnych oświadczeń dotyczących statusu prawnego, licencji ani integralności operacyjnej żadnego banku lub pośrednika wymienionego na liście. Włączenie nie stanowi potwierdzenia ani weryfikacji.
Wszelkie przeniesienie lub decyzja podejmowana na podstawie tych informacji odbywa się na własne ryzyko. Xe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opóźnienia lub szkody wynikające z polegania na danych lub kontaktach z osobami trzecimi, o których mowa tutaj.
Zawsze potwierdzaj wszystkie szczegóły bezpośrednio z odpowiednią instytucją finansową przed rozpoczęciem transakcji.
Niniejsze zastrzeżenie jest dostarczane wyłącznie w języku angielskim. Części tej strony mogą pojawić się w innych językach, ale zastrzeżenie prawne pozostaje w języku angielskim, aby zachować jej dokładność i zamiar.