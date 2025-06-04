Banki często używają różnych numerów routingu dla ACH, przewodów i czeków. Numer wydrukowany na czekach może nie być tym, którego potrzebujesz do przelewu ACH lub polecenia zapłaty. Jeśli nie masz pewności, potwierdź w swoim banku lub skorzystaj z naszego wyszukiwania numerów routingu, aby znaleźć odpowiedni numer. Używanie niewłaściwego numeru może spowodować opóźnienia lub zwroty.