Liczby te współpracują ze sobą, ale wykonują różne zadania. Twój numer trasy to 9-cyfrowy kod, który identyfikuje Twój bank i kieruje płatności ACH, przewody krajowe i czeki. Twój numer konta to 8-12-cyfrowy kod dla Twojego indywidualnego konta. Oba znajdziesz na papierowym czeku - numer routingu jest pierwszy w lewym dolnym rogu, a następnie numer konta.