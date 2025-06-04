Co to jest numer routingu?
Numer trasy to 9-cyfrowy kod identyfikujący amerykański bank lub unię kredytową. Nazywany również numerem ABA lub num erem tranzytu routingu (RTN), kieruje przelewy ACH, krajowe płatności przelewowe i przetwarzanie czeków do właściwej instytucji i lokalizacji. Zawsze używaj prawidłowego numeru trasy, aby uniknąć opóźnionych transferów.
Format numerów routingu
Każdy numer routingu w USA (ABA/RTN) ma 9 cyfr:
Region/Okręg Federalny (AAAA): I dentyfikuje okręg federalny i obszar przetwarzania dla twojego banku.
Identyfikator instytucji ABA (BBBB): identyfikuje konkretny bank w tej dzielnicy, na przykład identyfikator banku.
Cyfra kontrolna (C): Ostat eczna cyfra „sprawdzenia matematycznego”, która pomaga złapać literówki lub błędne wpisy.
Przykład numeru rozliczeniowego
Łącznie
Potrzebujesz wysyłać pieniądze za granicę?
Międzynarodowe przelewy pieniężne z tradycyjnymi bankami mogą być drogie dzięki słabym stawkom i dodatkowym opłatom. Xe pomaga oszczędzać dzięki konkurencyjnym stawkom i niskim, przejrzystym opłatom. Wysyłaj pieniądze do ponad 190 krajów w ponad 130 walutach, zobacz swoją całkowitą cenę z góry, uzyskaj wiarygodną wycenę dostawy i śledź przelew od początku do końca.
Numer trasy a numer konta
Liczby te współpracują ze sobą, ale wykonują różne zadania. Twój numer trasy to 9-cyfrowy kod, który identyfikuje Twój bank i kieruje płatności ACH, przewody krajowe i czeki. Twój numer konta to 8-12-cyfrowy kod dla Twojego indywidualnego konta. Oba znajdziesz na papierowym czeku - numer routingu jest pierwszy w lewym dolnym rogu, a następnie numer konta.
Numery routingu vs kody SWIFT/BIC vs IBAN
W przypadku płatności szczegóły, których potrzebujesz, zależą od tego, dokąd idą pieniądze.
Numery routingu (tylko w USA)
9-cyfrowy kod dla banków w USA, który bezpiecznie kieruje płatności, w tym bezpośrednie depozyty, przelewy i czeki.
Kod 8—11 znaków dla osób spoza USA. banki, które bezpiecznie kierują płatności międzynarodowe we właściwe miejsce.
IBAN (międzynarodowy numer konta)
Numer konta dla danego kraju używany poza Stanami Zjednoczonymi do kierowania płatności na prawidłowe konto za granicą.
FAQ
Numer routingu (ABA) to dziewięciocyfrowy kod identyfikujący amerykański bank lub unię kredytową dla płatności krajowych, takich jak przelewy i przelewy ACH.
Nie zawsze. Niektóre banki używają jednego numeru routingu dla ACH i innego dla przewodów domowych. Użyj numeru określonego przez bank dla rodzaju płatności.
Nie. Numery routingu dotyczą płatności krajowych w USA. W przypadku przelewów międzynarodowych należy użyć formatu SWIFT/BIC oraz, w stosownych przypadkach, formatu IBAN lub konta lokalnego.
Płatności mogą zostać zwrócone lub opóźnione, zwłaszcza jeśli przegapisz codzienne czasy przerwy. Zawsze sprawdź prawidłowy numer ACH lub przewodu przed wysłaniem.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Numery trasy, nazwy banków, adresy i inne dane pokazane tutaj są podane wyłącznie w celach ogólnych. Chociaż pracujemy nad tym, aby ta strona była dokładna, Xe nie gwarantuje, że informacje są kompletne, aktualne lub wolne od błędów. Instytucje finansowe mogą zmieniać swoje dane bez powiadomienia.
Xe nie składa żadnych oświadczeń dotyczących statusu prawnego, licencji ani integralności operacyjnej żadnego banku lub pośrednika wymienionego na liście. Włączenie nie stanowi potwierdzenia ani weryfikacji.
Wszelkie przeniesienie lub decyzja podejmowana na podstawie tych informacji odbywa się na własne ryzyko. Xe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opóźnienia lub szkody wynikające z polegania na danych lub kontaktach z osobami trzecimi, o których mowa tutaj.
Zawsze potwierdzaj wszystkie szczegóły bezpośrednio z odpowiednią instytucją finansową przed rozpoczęciem transakcji.
Niniejsze zastrzeżenie jest dostarczane wyłącznie w języku angielskim. Części tej strony mogą pojawić się w innych językach, ale zastrzeżenie prawne pozostaje w języku angielskim, aby zachować jej dokładność i zamiar.