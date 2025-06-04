Wyszukiwanie numerów routingu ABA
Wyszukaj i zweryfikuj numery routingu banków w USA (ABA) pod kątem ACH, przewodów i czeków. Wyszukaj według banku lub wklej 9-cyfrowy kod, aby sprawdzić szczegóły numeru trasy przed wysłaniem.
Co to jest numer routingu?
Numer trasy to 9-cyfrowy kod identyfikujący amerykański bank lub unię kredytową. Nazywany również numerem ABA lub num erem tranzytu routingu (RTN), kieruje przelewy ACH, krajowe płatności przelewowe i przetwarzanie czeków do właściwej instytucji i lokalizacji. Zawsze używaj prawidłowego numeru trasy, aby uniknąć opóźnionych transferów.
Format numerów routingu
Każdy numer routingu w USA (ABA/RTN) ma 9 cyfr:
Region/Okręg Federalny (AAAA): I dentyfikuje okręg federalny i obszar przetwarzania dla twojego banku.
Identyfikator instytucji ABA (BBBB): identyfikuje konkretny bank w tej dzielnicy, na przykład identyfikator banku.
Cyfra kontrolna (C): Ostat eczna cyfra „sprawdzenia matematycznego”, która pomaga złapać literówki lub błędne wpisy.
Przykład numeru rozliczeniowego
Gdzie jest numer routingu na czeku?
Numer trasy można znaleźć w lewym dolnym rogu czeku. To pierwsze dziewięć cyfr w wierszu liczb na dole, następnie numer konta, a następnie numer czeku.
Łącznie
Potrzebujesz wysyłać pieniądze za granicę?
Międzynarodowe przelewy pieniężne z tradycyjnymi bankami mogą być drogie dzięki słabym stawkom i dodatkowym opłatom. Xe pomaga oszczędzać dzięki konkurencyjnym stawkom i niskim, przejrzystym opłatom. Wysyłaj pieniądze do ponad 190 krajów w ponad 130 walutach, zobacz swoją całkowitą cenę z góry, uzyskaj wiarygodną wycenę dostawy i śledź przelew od początku do końca.
Znajdź numer trasy dla swojego banku
Kliknij swój bank, aby zobaczyć prawidłowe numery trasy w USA dla ACH, przelewu i czeków, wraz ze szczegółami według stanu i typu konta. Nie widzisz swojego? Odwiedź wyszukiwanie według banku, aby przeglądać rozszerzoną listę.
Jak znaleźć numer routingu online
Oto proste sposoby na znalezienie go bez dzwonienia do banku:
Na tej stronie: Skorzyst aj z naszego wyszukiwania numerów routingu lub wybierz logo swojego banku, aby zobaczyć numery ACH, przelewów i czeków.
Bankowość internetowa: Zaloguj się i otwórz dane konta. Twój numer routingu pojawia się w pobliżu numeru konta.
Estatementy i zdjęcia sprawdzające: Poszukaj pierwszych dziewięciu cyfr w lewym dolnym rogu.
Katalog Rezerwy Federalnej: Przeszukaj swój bank w katalogu Fedwire.
Wybór właściwego numeru trasy
Banki często używają różnych numerów routingu dla ACH, przewodów i czeków. Numer wydrukowany na czekach może nie być tym, którego potrzebujesz do przelewu ACH lub polecenia zapłaty. Jeśli nie masz pewności, potwierdź w swoim banku lub skorzystaj z naszego wyszukiwania numerów routingu, aby znaleźć odpowiedni numer. Używanie niewłaściwego numeru może spowodować opóźnienia lub zwroty.
Numer trasy a numer konta
Liczby te współpracują ze sobą, ale wykonują różne zadania. Twój numer trasy to 9-cyfrowy kod, który identyfikuje Twój bank i kieruje płatności ACH, przewody krajowe i czeki. Twój numer konta to 8-12-cyfrowy kod dla Twojego indywidualnego konta. Oba znajdziesz na papierowym czeku - numer routingu jest pierwszy w lewym dolnym rogu, a następnie numer konta.
Do czego służą numery routingu?
Numery routingu są często używane do płatności lub transakcji dla:
Konfigurowanie bezpośredniego depozytu lub automatycznego wypłacania rachunków (ACH)
Otrzymanie wynagrodzenia, emerytury, zwrotu podatku lub świadczeń
Wysyłanie lub odbieranie krajowego przelewu bankowego
Połączenie konta bankowego z aplikacjami płacowymi lub płatniczymi
Depozytowanie czeków lub przetwarzanie e-czeków
Nie wiesz, którego numeru użyć? Skorzystaj z naszego wyszukiwania numerów routingu.
Numery routingu vs kody SWIFT/BIC vs IBAN
W przypadku płatności szczegóły, których potrzebujesz, zależą od tego, dokąd idą pieniądze.
Numery routingu (tylko w USA)
9-cyfrowy kod dla banków w USA, który bezpiecznie kieruje płatności, w tym bezpośrednie depozyty, przelewy i czeki.
Kod 8—11 znaków dla osób spoza USA. banki, które bezpiecznie kierują płatności międzynarodowe we właściwe miejsce.
IBAN (międzynarodowy numer konta)
Numer konta dla danego kraju używany poza Stanami Zjednoczonymi do kierowania płatności na prawidłowe konto za granicą.
Często zadawane pytania dotyczące numeru routingu
Numer routingu, zwany również numerem ABA lub numerem tranzytu routingu, to 9-cyfrowy kod identyfikujący amerykański bank lub unię kredytową w przypadku przelewów ACH, krajowych przelewów bankowych i przetwarzania czeków. Działa z numerem konta, aby upewnić się, że pieniądze są wysyłane do właściwego banku i odpowiedniego konta. Numery routingu są używane tylko w przypadku płatności w USA.
Użyj numeru routingu ACH do bezpośrednich wpłat, płac i automatycznego wypłacania rachunków. Użyj numeru przelewu bankowego dla krajowych przelewów bankowych. W przypadku czeków papierowych użyj numeru routingu wydrukowanego na czekach. Niektóre banki publikują różne numery według stanu lub typu konta. Jeśli nie masz pewności, potwierdź w bankowości internetowej lub skorzystaj z naszego wyszukiwania numerów routingu, aby wybrać właściwy numer przed wysłaniem.
Zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej i otwórz dane konta, aby wyświetlić numer routingu dla tego konta. Wiele banków wymienia numery routingu według stanu lub typu konta na swoich stronach internetowych. Możesz również skorzystać z naszego wyszukiwania numerów routingu, aby wyszukiwać według nazwy banku, lub sprawdzić swoje eStatements i sprawdzić obrazy. Jeśli zobaczysz mniej niż dziewięć cyfr, może brakować zera wiodącego.
Prawidłowy numer routingu w USA ma dziewięć cyfr i przechodzi test sumy kontrolnej. Wprowadź 9-cyfrowy kod do naszego wyszukiwania numerów routingu, aby sprawdzić numery routingu i potwierdzić nazwę banku i lokalizację. Upewnij się, że typ numeru pasuje do Twojego typu płatności, na przykład ACH vs wire. Jeśli pokazany bank nie spełnia Twoich oczekiwań, skontaktuj się z bankiem przed wysłaniem jakichkolwiek pieniędzy.
Nie. Numery routingu dotyczą tylko płatności w USA. W przypadku przelewów międzynarodowych zwykle potrzebny jest kod SWIFT lub BIC banku odbiorcy oraz, w wielu krajach, IBAN lub format konta lokalnego. Jeśli chcesz wysłać pieniądze za granicę, porównaj swoje opcje i użyj Xe, aby zobaczyć całkowitą cenę z góry, uzyskać wyraźne oszacowanie dostawy i śledzić przelew.
Duże banki często mają różne numery tras według stanu, rodzaju płatności lub z powodu fuzji. Wybierz numer pasujący do Twojego konta i rodzaju płatności. Jeśli Twój bank powiadomi Cię o zmianie, zaktualizuj wpłaty bezpośrednie, listy płac i rachunki, aby uniknąć opóźnień lub zwrotów. W razie wątpliwości zweryfikuj w bankowości internetowej lub za pomocą naszego wyszukiwania numerów routingu.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Numery trasy, nazwy banków, adresy i inne dane pokazane tutaj są podane wyłącznie w celach ogólnych. Chociaż pracujemy nad tym, aby ta strona była dokładna, Xe nie gwarantuje, że informacje są kompletne, aktualne lub wolne od błędów. Instytucje finansowe mogą zmieniać swoje dane bez powiadomienia.
Xe nie składa żadnych oświadczeń dotyczących statusu prawnego, licencji ani integralności operacyjnej żadnego banku lub pośrednika wymienionego na liście. Włączenie nie stanowi potwierdzenia ani weryfikacji.
Wszelkie przeniesienie lub decyzja podejmowana na podstawie tych informacji odbywa się na własne ryzyko. Xe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opóźnienia lub szkody wynikające z polegania na danych lub kontaktach z osobami trzecimi, o których mowa tutaj.
Zawsze potwierdzaj wszystkie szczegóły bezpośrednio z odpowiednią instytucją finansową przed rozpoczęciem transakcji.
Niniejsze zastrzeżenie jest dostarczane wyłącznie w języku angielskim. Części tej strony mogą pojawić się w innych językach, ale zastrzeżenie prawne pozostaje w języku angielskim, aby zachować jej dokładność i zamiar.