Ecobank Benin SWIFT-kode i Benin

Hoved-SWIFT-koden for Ecobank Benin i Benin er ECOCBJBJXXX. Denne koden identifiserer bankens hovedkontor for internasjonale betalinger i Benin og brukes ofte når en filialspesifikk kode ikke er nødvendig eller tilgjengelig. Hvis du sender penger til en konto hos Ecobank Benin i Benin, og mottakeren ikke har oppgitt en lokal SWIFT-kode for filialen, er bruk av ECOCBJBJXXX vanligvis et trygt og pålitelig alternativ.