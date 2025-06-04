Hvis du bruker feil SWIFT-kode, kan betalingen din bli forsinket, feilrutet eller til og med avvist av mottakerbanken. I noen tilfeller kan pengene returneres til avsenderen, og det kan påløpe ytterligere gebyrer. Sørg alltid for at SWIFT-koden samsvarer med enten filialkoden din eller den offisielle koden til hovedkontoret. Hvis du er usikker, ta kontakt med FAB PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. (FORMERLY NBAD PRIVATE BANK (SUISSE) S.A.) før overføringen gjennomføres.