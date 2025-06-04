Sammenlign valutakursen til Maybank Singapore SGD med EUR
Vurderer du å bruke Maybank Singapore for overføringen din fra SGD til EUR? Sammenlign Maybank Singapore valutakurser og gebyrer for å finne ut hvor mye du kan spare med Xe.
|Leverandør
|Vekslingskurs
|Overføringsgebyr
|Mottaker får
0.648000
|S$0
€648.00Send nå
Vi har ikke Maybank Singapore kurser for dette valutaparet ennå, men du kan fortsatt sammenligne et tilbud fra Maybank Singapore med Xes livekurs for å se potensielle besparelser. Sjekk tilbake snart, vi utvider alltid våre data for å gi deg flere kurser.
Om Maybank Singapore
Maybanks Singapore-operasjoner går tilbake til 1960-tallet og opererer i dag som et lokalt inkorporert datterselskap av den Malaysia-baserte gruppen i Singapore. Fra sitt bystat-hub tilbyr den detalj-, SMB- og bedriftsbank, handels- og kontantforvaltning, kort, boliglån, formue- og investeringstjenester, samt islamske finansprodukter. Sterke digitale kanaler og regionale forbindelser knytter kunder til ASEAN- og globale markeder.
Hvor rask er en overføring fra Maybank Singapore SGD til EUR ?
Leveringstider for internasjonale overføringer med Maybank Singapore fra Singapore til Euro medlemsland varierer basert på betalingsmåte og transaksjonstidspunkt. Vanligvis tar internasjonale bankoverføringer 1 til 5 virkedager. Faktorer som helligdager og sikkerhetskontroller kan også påvirke leveringen. Sjekk tidsfristene for Maybank Singapore for å unngå forsinkelser.
Hva er overføringsgebyrene Maybank Singapore til ?
Maybank Singapore Kostnader for internasjonale pengeoverføringer fra SGD til EUR avhenger av faktorer som overføringsbeløpet. Vanligvis kommer større overføringer med lavere gebyrer og bedre valutakurser. Sjekk sammenligningstabellen for å sammenligne Maybank Singapore -gebyrer med Xe.
Ofte stilte spørsmål
Valutakursen som tilbys av Maybank Singapore for å konvertere Singapore dollar (SGD) til Euro (EUR) kan inneholde en margin over den reelle midtre markedskursen. Dette betyr at du kan motta mindre Euro enn forventet. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan prisen til Maybank Singaporeer sammenlignet med Xe og andre leverandører.
Maybank Singapore kan kreve et fast overføringsgebyr, et prosentbasert gebyr eller begge deler, avhengig av overføringsmetode og destinasjon. Disse gebyrene – sammen med valutakursen – påvirker hvor mye mottakeren din mottar. Verktøyet vårt analyserer det slik at du kan sammenligne totalkostnaden med andre alternativer som Xe.
Overføringer fra Singapore dollar til Euro med Maybank Singapore tar vanligvis 1 til 5 virkedager. Tidspunktet avhenger av frister, helligdager, destinasjonsland og mottakerbankens behandlingstider. Xe tilbyr levering samme dag for de fleste overføringer.
Maybank Singapore kan ha daglige grenser eller grenser per overføring for internasjonale overføringer. Du må kanskje også besøke en filial for større beløp. Xe støtter høyere grenser for sending på nett, noe som gir fleksibilitet og bekvemmelighet ved overføring av større summer internasjonalt.
Mange leverandører, inkludert Maybank Singapore, kan oppdatere valutakursene sine basert på markedsforhold. Kursene kan imidlertid settes én gang daglig eller justeres sjeldnere enn de fra dedikerte valutatjenester. Xe oppdaterer priser live, noe som gir deg større kontroll over når du skal sende.