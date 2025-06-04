Sammenlign valutakursen til Lloyds GBP med AUD

Lloyds Bank, grunnlagt i 1765, har hovedkontor i London, Storbritannia. Som en av Storbritannias største og mest etablerte finansinstitusjoner, betjener Lloyds millioner av kunder gjennom et nettverk av filialer og digitale banktjenester. Med en sterk tilstedeværelse innen personlig, forretnings- og kommersiell bank, tilbyr Lloyds et omfattende utvalg av finansielle tjenester, inkludert hverdagsbank, boliglån, sparing, lån, formuesforvaltning og bedriftsbankløsninger. Lloyds Bank er en del av Lloyds Banking Group, en av Storbritannias ledende leverandører av finansielle tjenester.