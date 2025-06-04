Sammenlign BNZ med Xe
Skal du bestemme deg mellom BNZ og Xe for din internasjonale pengeoverføring? Sammenlign valutakurser og gebyrer for å oppdage dine potensielle besparelser med Xe.
|Leverandør
|Vekslingskurs
|Overføringsgebyr
|Mottaker får
0.571200
|$0
$571.20Send nå
Vi har ikke BNZ kurser for dette valutaparet ennå, men du kan fortsatt sammenligne et tilbud fra BNZ med Xes livekurs for å se potensielle besparelser. Sjekk tilbake snart, vi utvider alltid våre data for å gi deg flere kurser.
Hvorfor overføre med Xe i stedet for tradisjonelle banker?
Bedre priser
Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din for å se forskjellen.
Lavere avgifter
Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.
Raskere overføringer
De fleste overføringene fullføres samme dag. Vi vet hvor viktig det er at pengene dine blir levert raskt og pålitelig.
Send penger til over 190 land med Xe
Xe gjør internasjonale pengeoverføringer enkle, og tilbyr støtte for over 190 land og 130+ valutaer. Selv om sammenligningstabellen viser valutakurser for de viktigste valutaene basert på bankdataene vi har for øyeblikket, tilbyr Xe et mye bredere utvalg av overføringsalternativer utover det som vises. Hvis du ikke ser valutaen du trenger, kan du gå til siden vår for å sende penger for å utforske alle tilgjengelige valutaer og destinasjoner.
Overfør mer med Xes høyere grenser for sending på nett
Vi tilbyr høyere grenser for nettbaserte overføringer enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.
Xe 24/5 ekspert global overføringsstøtte
Trenger du hjelp med din internasjonale pengeoverføring? Vi er her for å hjelpe – ta kontakt med oss i dag for personlig støtte!
Slik sender du penger på nett med Xe
Registrer deg gratis
Logg inn på Xe-kontoen din eller registrer deg gratis. Det tar bare noen få minutter, alt du trenger er en e-postadresse.
Få et tilbud
Gi oss beskjed om hvilken valuta du ønsker å overføre, hvor mye penger du ønsker å sende og destinasjonen.
Legg til mottakeren din
Oppgi mottakerens betalingsinformasjon (du trenger detaljer som navn og adresse).
Bekreft identiteten din
For noen overføringer kan vi trenge identifiserende dokumenter for å bekrefte at det virkelig er deg og holde pengene dine trygge.
Bekreft tilbudet ditt
Bekreft og betal med en bankkonto, et kredittkort eller et debetkort, så er du ferdig!
Spor overføringen din
Se hvor pengene dine er og når de ankommer mottakeren. Få live chat, telefon og e-poststøtte.
Ofte stilte spørsmål
Å sammenligne leverandører som BNZ og Xe hjelper deg med å forstå hvor mye mottakeren faktisk vil motta etter gebyrer og valutakursforskjeller. Selv små prisendringer eller skjulte gebyrer kan koste deg mer. Sammenligningsverktøyet vårt viser deg den reelle verdien side om side.
BNZ kan tilby mindre gunstige valutakurser enn dedikerte leverandører av pengeoverføringer. Mange leverandører inkluderer høyere påslag i prisene sine, noe som betyr at du får mindre for pengene du sender.
Ja. Xe er regulert i flere land og bruker bransjestandard kryptering for å beskytte dataene og pengene dine. Akkurat som BNZ følger Xe strenge samsvars- og sikkerhetsprotokoller, men med en plattform som er spesialbygd for internasjonale overføringer.
Mange leverandører begrenser hvor mye du kan overføre på nett – spesielt for større beløp. Xe støtter høyere grenser for overføringer på nett, noe som hjelper deg med å flytte mer penger uten å måtte dele opp transaksjoner eller besøke en filial.
Xe tilbyr døgnåpen kundestøtte via live chat, telefon og e-post, med eksperter på internasjonale overføringer. Du trenger ikke å navigere i vanlige bankkundesentre. Vårt dedikerte supportteam forstår valuta og grenseoverskridende betalinger spesifikt.