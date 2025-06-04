Sammenlign valutakursen til Bank of Uganda UGX med USD

Valutakursen som tilbys av Bank of Uganda for å konvertere Ugandisk shilling (UGX) til Amerikanske dollar (USD) kan inneholde en margin over den reelle midtre markedskursen. Dette betyr at du kan motta mindre Amerikanske dollar enn forventet. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan prisen til Bank of Ugandaer sammenlignet med Xe og andre leverandører.