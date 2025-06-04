Maršruta numuru validators
Pirms maksājuma nosūtīšanas ielīmējiet 9 ciparu maršrutēšanas numuru, lai apstiprinātu, ka tas ir derīgs.
Aizsargājiet savu maksājumu ar precizitāti
Izmantojot pareizu maršrutēšanas numuru, maksājums tiek pasargāts no kavējumiem, komisijas maksām un nepareizi novirzītiem līdzekļiem. ASV bankas var izmantot atšķirīgus maršrutēšanas numurus ACH un pārskaitījumiem, un dažas lielās bankas izmanto štata specifiskus numurus. Ja ievadīsiet nepareizu, jūsu pārskaitījums var tikt noraidīts vai nosūtīts uz nepareizu operāciju rindu.
Maršruta numura formāts
Katrs ASV maršrutēšanas numurs (ABA/RTN) ir 9 ciparu garš:
Reģions / federālais apgabals (AAAA): Norāda jūsu bankas federālo apgabalu un apstrādes apgabalu.
ABA iestādes identifikators (BBBB): Identificē jūsu konkrēto banku šajā apgabalā, līdzīgi kā bankas identifikators.
Pārbaudes cipars (C): Pēdējais "matemātiskās pārbaudes" cipars, kas palīdz atklāt pārrakstīšanās kļūdas vai nepareizus ierakstus.
Maršrutēšanas numura piemērs
Pareizā maršrutēšanas numura izvēle
Bankas bieži izmanto dažādus maršrutēšanas numurus ACH, pārskaitījumiem un čekiem. Uz čekiem uzdrukātais numurs var nebūt tas, kas nepieciešams ACH pārskaitījumam vai tiešajam debetam. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar savu banku vai izmantojiet mūsu maršrutēšanas numura meklētāju, lai atrastu pareizo numuru. Nepareiza numura izmantošana var izraisīt kavēšanos vai atgriešanu.
Biežāk pieļautās kļūdas
Pārskaitījumu numuri visbiežāk neizdodas, jo ir kļūdaini ierakstīts cipars, neatbilst kontrolsumma, ACH numurs tiek izmantots tad, kad ir nepieciešams pārskaitījuma numurs (vai otrādi), lielās bankās ir valstij raksturīgas atšķirības, ar apvienošanos saistītas izmaiņas vai vienkārši formatējums, piemēram, atstarpes un domuzīmes. Pat nelielas kļūdas var paildzināt ikdienas darbu un paildzināt pārsūtīšanas laiku par vairāk dienām. Pareiza maršrutēšanas numura lietošana novērš līdzekļu atgriešanu, aizkavēšanos un nepareizi novirzītus līdzekļus.
Kopā
Nepieciešams sūtīt naudu starptautiski?
Starptautiskie naudas pārskaitījumi tradicionālajās bankās var būt dārgi, jo to tarifi ir zemi un par tiem jāmaksā papildu komisijas maksa. Xe palīdz jums ietaupīt ar konkurētspējīgām likmēm un zemām, pārredzamām maksām. Sūtiet naudu uz vairāk nekā 190 valstīm vairāk nekā 130 valūtās, uzziniet kopējo cenu, saņemiet uzticamu piegādes aprēķinu un sekojiet līdzi pārskaitījumam no sākuma līdz beigām.
Routinga numuri vs SWIFT/BIC kodi vs IBAN
Attiecībā uz maksājumiem nepieciešamā informācija ir atkarīga no tā, uz kurieni tiek novirzīta nauda.
Maršruta numuri (tikai ASV)
9 ciparu kods ASV bankām, kas nodrošina drošu maksājumu, tostarp tiešo noguldījumu, pārskaitījumu un čeku, maršrutu.
SWIFT/BIC kodi (starptautiskie)
8-11 rakstzīmju kods, kas apzīmē valsti ārpus ASV. bankām, kas starptautiskos maksājumus droši novirza uz pareizo vietu.
IBAN (starptautiskais konta numurs)
Valstij specifisks konta numurs, ko izmanto ārpus ASV, lai novirzītu maksājumus uz pareizo kontu ārzemēs.
Bieži uzdotie jautājumi par maršruta numura validatoru
Maršrutēšanas numurs - saukts arī par ABA maršrutēšanas numuru - identificē ASV banku vai krājaizdevu sabiedrību iekšzemes maksājumiem. Tas ir deviņus ciparus garš un ir nepieciešams kopā ar konta numuru, lai apstrādātu ACH pārskaitījumus un daudzus iekšzemes pārskaitījumus.
Nē. Norīkojuma numurs identificē banku; konta numurs identificē jūsu kontu šajā bankā. Lai iestatītu maksājumu, parasti ir nepieciešamas abas.
Dažas iestādes izmanto vienu maršrutēšanas numuru ACH pārskaitījumiem un atsevišķu numuru iekšzemes pārskaitījumiem, jo maksājumi tiek apstrādāti dažādos tīklos. Vienmēr izmantojiet bankas norādīto maksājuma veida numuru.
Lielās bankas bieži piešķir konkrētām valstīm vai reģioniem raksturīgus maršrutēšanas numurus, lai efektīvi maršrutētu ACH darījumus. Pārbaudiet bankas lietotnē vai izrakstā norādīto numuru, lai tas atbilstu jūsu valstij un konta veidam.
Meklējiet bankas mobilajā lietotnē sadaļā "Informācija par kontu", bankas izrakstā vai papīra čekā (maršrutēšanas numurs ir pirmie deviņi cipari MICR rindā). Ja jūsu banka norāda atsevišķus ACH un pārskaitījuma numurus, izvēlieties to, kas atbilst jūsu maksājumam.
Nē. Maršruta numuri attiecas uz ASV iekšzemes maksājumiem. Starptautiskajiem pārskaitījumiem parasti izmanto SWIFT/BIC un, ja nepieciešams, IBAN vai vietējo konta formātu. Xe atbalsta SWIFT/BIC meklēšanu un starptautiskos maksājumus.
Maksājumi var tikt nosūtīti atpakaļ, aizkavēties pēc dienas termiņa beigām vai tikt nepareizi novirzīti. Pareiza maršrutēšanas numura lietošana palīdz izvairīties no atgriešanas, komisijas maksām un apstrādes kavējumiem.
Atruna
Šeit norādītie norēķinu numuri, banku nosaukumi, adreses un cita informācija ir sniegta tikai vispārīgai informācijai. Lai gan mēs cenšamies, lai šī lapa būtu precīza, Xe negarantē, ka informācija ir pilnīga, atjaunināta vai bez kļūdām. Finanšu iestādes var mainīt savu informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.
Xe nesniedz nekādus apgalvojumus par sarakstā iekļauto banku vai starpnieku juridisko statusu, licencēšanu vai darbības integritāti. Iekļaušana nenozīmē apstiprinājumu vai pārbaudi.
Jebkurš pārskaitījums vai lēmums, ko pieņemat, pamatojoties uz šo informāciju, ir uz jūsu paša risku. Xe neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kavējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz datiem vai sadarbojoties ar trešajām personām, uz kurām šeit ir atsauces.
Pirms darījuma veikšanas vienmēr apstipriniet visu informāciju tieši attiecīgajā finanšu iestādē.
Šī atruna ir sniegta tikai angļu valodā. Daļas šīs lapas var būt pieejamas citās valodās, taču juridiskā atruna ir angļu valodā, lai saglabātu tās precizitāti un nolūku.