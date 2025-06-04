Kas ir maršrutēšanas numurs?
Maršrutēšanas numurs ir 9 ciparu kods, kas identificē ASV banku vai krājaizdevu sabiedrību. To sauc arī par ABA numuru vai maršrutēšanas tranzīta numuru (RTN), un tas novirza ACH pārskaitījumus, iekšzemes elektroniskos maksājumus un čeku apstrādi uz pareizo iestādi un vietu. Lai izvairītos no pārskaitījumu aizkavēšanās, vienmēr izmantojiet pareizo maršrutēšanas numuru.
Maršruta numura formāts
Katrs ASV maršrutēšanas numurs (ABA/RTN) ir 9 ciparu garš:
Reģions / federālais apgabals (AAAA): Norāda jūsu bankas federālo apgabalu un apstrādes apgabalu.
ABA iestādes identifikators (BBBB): Identificē jūsu konkrēto banku šajā apgabalā, līdzīgi kā bankas identifikators.
Pārbaudes cipars (C): Pēdējais "matemātiskās pārbaudes" cipars, kas palīdz atklāt pārrakstīšanās kļūdas vai nepareizus ierakstus.
Maršrutēšanas numura piemērs
Kopā
Nepieciešams sūtīt naudu starptautiski?
Starptautiskie naudas pārskaitījumi tradicionālajās bankās var būt dārgi, jo to tarifi ir zemi un par tiem jāmaksā papildu komisijas maksa. Xe palīdz jums ietaupīt ar konkurētspējīgām likmēm un zemām, pārredzamām maksām. Sūtiet naudu uz vairāk nekā 190 valstīm vairāk nekā 130 valūtās, uzziniet kopējo cenu, saņemiet uzticamu piegādes aprēķinu un sekojiet līdzi pārskaitījumam no sākuma līdz beigām.
Routinga numurs pret konta numuru
Šie skaitļi darbojas kopā, bet veic dažādus uzdevumus. Jūsu maršrutēšanas numurs ir 9 ciparu kods, kas identificē jūsu banku un maršrutē ACH maksājumus, iekšzemes pārskaitījumus un čekus. Jūsu konta numurs ir 8-12 ciparu kods jūsu individuālajam kontam. Uz papīra čeka atradīsiet abus - vispirms kreisajā apakšējā stūrī ir norādes numurs, kam seko konta numurs.
Routinga numuri vs SWIFT/BIC kodi vs IBAN
Attiecībā uz maksājumiem nepieciešamā informācija ir atkarīga no tā, uz kurieni tiek novirzīta nauda.
Maršruta numuri (tikai ASV)
9 ciparu kods ASV bankām, kas nodrošina drošu maksājumu, tostarp tiešo noguldījumu, pārskaitījumu un čeku, maršrutu.
SWIFT/BIC kodi (starptautiskie)
8-11 rakstzīmju kods, kas apzīmē valsti ārpus ASV. bankām, kas starptautiskos maksājumus droši novirza uz pareizo vietu.
IBAN (starptautiskais konta numurs)
Valstij specifisks konta numurs, ko izmanto ārpus ASV, lai novirzītu maksājumus uz pareizo kontu ārzemēs.
Biežāk uzdotie jautājumi
Norīkojuma numurs (ABA) ir deviņciparu kods, kas identificē ASV banku vai krājaizdevu sabiedrību iekšzemes maksājumiem, piemēram, ACH pārskaitījumiem un pārvedumiem.
Ne vienmēr. Dažas bankas izmanto vienu maršrutēšanas numuru ACH un citu - iekšzemes pārskaitījumiem. Izmantojiet bankas norādīto numuru savam maksājuma veidam.
Nē. Maršruta numuri attiecas uz ASV iekšzemes maksājumiem. Starptautiskiem pārskaitījumiem izmantojiet SWIFT/BIC un attiecīgā gadījumā IBAN vai vietējo konta formātu.
Maksājumi var tikt atgriezti vai aizkavēti, jo īpaši, ja nokavēsiet ikdienas termiņu. Pirms nosūtīšanas vienmēr pārbaudiet pareizo ACH vai pārskaitījuma numuru.
Atruna
Šeit norādītie norēķinu numuri, banku nosaukumi, adreses un cita informācija ir sniegta tikai vispārīgai informācijai. Lai gan mēs cenšamies, lai šī lapa būtu precīza, Xe negarantē, ka informācija ir pilnīga, atjaunināta vai bez kļūdām. Finanšu iestādes var mainīt savu informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.
Xe nesniedz nekādus apgalvojumus par sarakstā iekļauto banku vai starpnieku juridisko statusu, licencēšanu vai darbības integritāti. Iekļaušana nenozīmē apstiprinājumu vai pārbaudi.
Jebkurš pārskaitījums vai lēmums, ko pieņemat, pamatojoties uz šo informāciju, ir uz jūsu paša risku. Xe neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kavējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz datiem vai sadarbojoties ar trešajām personām, uz kurām šeit ir atsauces.
Pirms darījuma veikšanas vienmēr apstipriniet visu informāciju tieši attiecīgajā finanšu iestādē.
Šī atruna ir sniegta tikai angļu valodā. Daļas šīs lapas var būt pieejamas citās valodās, taču juridiskā atruna ir angļu valodā, lai saglabātu tās precizitāti un nolūku.