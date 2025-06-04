ABA maršruta numura meklēšana
Meklējiet un pārbaudiet ASV banku maršrutēšanas numurus (ABA) ACH, pārskaitījumiem un čekiem. Pirms nosūtīšanas meklējiet pēc bankas vai ielīmējiet 9 ciparu kodu, lai pārbaudītu informāciju par maršrutēšanas numuru.
Kas ir maršrutēšanas numurs?
Maršrutēšanas numurs ir 9 ciparu kods, kas identificē ASV banku vai krājaizdevu sabiedrību. To sauc arī par ABA numuru vai maršrutēšanas tranzīta numuru (RTN), un tas novirza ACH pārskaitījumus, iekšzemes elektroniskos maksājumus un čeku apstrādi uz pareizo iestādi un vietu. Lai izvairītos no pārskaitījumu aizkavēšanās, vienmēr izmantojiet pareizo maršrutēšanas numuru.
Maršruta numura formāts
Katrs ASV maršrutēšanas numurs (ABA/RTN) ir 9 ciparu garš:
Reģions / federālais apgabals (AAAA): Norāda jūsu bankas federālo apgabalu un apstrādes apgabalu.
ABA iestādes identifikators (BBBB): Identificē jūsu konkrēto banku šajā apgabalā, līdzīgi kā bankas identifikators.
Pārbaudes cipars (C): Pēdējais "matemātiskās pārbaudes" cipars, kas palīdz atklāt pārrakstīšanās kļūdas vai nepareizus ierakstus.
Maršrutēšanas numura piemērs
Kur uz čeka ir norādes numurs?
Čeka apakšējā kreisajā pusē pa kreisi varat atrast savu maršrutēšanas numuru. Tie ir pirmie deviņi cipari skaitļu rindā apakšā, kam seko jūsu konta numurs un pēc tam čeka numurs.
Nepieciešams sūtīt naudu starptautiski?
Atrodiet savas bankas maršrutēšanas numuru
Noklikšķiniet uz savas bankas, lai redzētu pareizos ASV maršrutēšanas numurus ACH, pārskaitījumiem un čekiem, norādot informāciju pa štatiem un konta veidiem. Vai neredzat savu? Apmeklējiet meklēšanu pēc bankas, lai pārlūkotu paplašināto sarakstu.
Kā tiešsaistē atrast savu maršruta numuru
Tālāk ir sniegti vienkārši veidi, kā to noskaidrot, nesazvanot savu banku:
Šajā lapā: Izmantojiet mūsu maršrutēšanas numuru meklēšanas iespēju vai izvēlieties savas bankas logotipu, lai redzētu ACH, pārskaitījumu un čeku numurus.
Tiešsaistes bankas pakalpojumi: Konta informācija: Pierakstieties un atveriet konta informāciju. Pie konta numura ir norādīts jūsu konta numurs.
e-izraksti un čeku attēli: Meklējiet pirmos deviņus ciparus kreisajā apakšējā stūrī.
Federālo rezervju katalogs: Meklējiet savu banku Fedwire direktorijā.
Pareizā maršrutēšanas numura izvēle
Bankas bieži izmanto dažādus maršrutēšanas numurus ACH, pārskaitījumiem un čekiem. Uz čekiem uzdrukātais numurs var nebūt tas, kas nepieciešams ACH pārskaitījumam vai tiešajam debetam. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar savu banku vai izmantojiet mūsu maršrutēšanas numura meklētāju, lai atrastu pareizo numuru. Nepareiza numura izmantošana var izraisīt kavēšanos vai atgriešanu.
Routinga numurs pret konta numuru
Šie skaitļi darbojas kopā, bet veic dažādus uzdevumus. Jūsu maršrutēšanas numurs ir 9 ciparu kods, kas identificē jūsu banku un maršrutē ACH maksājumus, iekšzemes pārskaitījumus un čekus. Jūsu konta numurs ir 8-12 ciparu kods jūsu individuālajam kontam. Uz papīra čeka atradīsiet abus - vispirms kreisajā apakšējā stūrī ir norādes numurs, kam seko konta numurs.
Kādam nolūkam tiek izmantoti maršrutēšanas numuri?
Routinga numurus bieži izmanto maksājumiem vai darījumiem, lai:
tiešā depozīta vai automātiskās rēķinu apmaksas (ACH) iestatīšana.
algas, pensijas, nodokļu atmaksu vai pabalstu saņemšana.
Iekšzemes elektroniskā pārskaitījuma nosūtīšana vai saņemšana
Bankas konta sasaiste ar algu sarakstu vai maksājumu programmām
Čeku iemaksa vai e-čeku apstrāde
Neesat pārliecināts, kuru numuru izmantot? Izmantojiet mūsu maršrutēšanas numura meklētāju.
Routinga numuri vs SWIFT/BIC kodi vs IBAN
Attiecībā uz maksājumiem nepieciešamā informācija ir atkarīga no tā, uz kurieni tiek novirzīta nauda.
Maršruta numuri (tikai ASV)
9 ciparu kods ASV bankām, kas nodrošina drošu maksājumu, tostarp tiešo noguldījumu, pārskaitījumu un čeku, maršrutu.
SWIFT/BIC kodi (starptautiskie)
8-11 rakstzīmju kods, kas apzīmē valsti ārpus ASV. bankām, kas starptautiskos maksājumus droši novirza uz pareizo vietu.
IBAN (starptautiskais konta numurs)
Valstij specifisks konta numurs, ko izmanto ārpus ASV, lai novirzītu maksājumus uz pareizo kontu ārzemēs.
Bieži uzdotie jautājumi par maršruta numuru
Maršrutēšanas numurs, ko sauc arī par ABA numuru vai maršrutēšanas tranzīta numuru, ir 9 ciparu kods, kas identificē ASV banku vai krājaizdevu sabiedrību ACH pārskaitījumiem, iekšzemes elektroniskajiem pārskaitījumiem un čeku apstrādei. Tā darbojas ar konta numuru, lai pārliecinātos, ka nauda tiek nosūtīta uz pareizo banku un pareizo kontu. Routinga numuri tiek izmantoti tikai ASV maksājumiem.
Izmantojiet ACH maršrutēšanas numuru tiešajam depozītam, algu sarakstam un automātiskai rēķinu apmaksai. Iekšzemes elektroniskajiem pārskaitījumiem izmantojiet pārskaitījuma maršrutēšanas numuru. Papīra čekiem izmantojiet uz čekiem uzdrukāto maršrutēšanas numuru. Dažas bankas publicē dažādus numurus atkarībā no valsts vai konta veida. Ja neesat pārliecināts, pirms nosūtīšanas apstipriniet to internetbankā vai izmantojiet mūsu maršrutēšanas numura meklētāju, lai izvēlētos pareizo numuru.
Pierakstieties internetbankā vai mobilajā bankā un atveriet konta informāciju, lai redzētu konta maršruta numuru. Daudzas bankas savās tīmekļa vietnēs norāda maršrutēšanas numurus pa valstīm vai kontu veidiem. Varat arī izmantot mūsu maršruta numura meklēšanas iespēju, lai veiktu meklēšanu pēc bankas nosaukuma vai pārbaudītu savus e-izrakstus un čeku attēlus. Ja redzat mazāk nekā deviņus ciparus, iespējams, trūkst sākuma nulles.
Derīgam ASV maršrutēšanas numuram ir deviņi cipari, un tas atbilst kontrolsummas pārbaudei. Ievadiet 9 ciparu kodu mūsu maršrutēšanas numuru meklētājā, lai pārbaudītu maršrutēšanas numurus un apstiprinātu bankas nosaukumu un atrašanās vietu. Pārliecinieties, ka numura veids atbilst jūsu maksājuma veidam, piemēram, ACH vai pārskaitījums. Ja norādītā banka neatbilst jūsu gaidītajam, pirms naudas nosūtīšanas sazinieties ar savu banku.
Nē. Maršruta numuri attiecas tikai uz maksājumiem ASV. Starptautiskiem pārskaitījumiem parasti ir nepieciešams saņēmējas bankas SWIFT vai BIC kods un daudzās valstīs arī IBAN vai vietējais konta formāts. Ja vēlaties sūtīt naudu uz ārzemēm, salīdziniet savas iespējas un izmantojiet Xe, lai uzreiz redzētu kopējo cenu, saņemtu skaidru piegādes aprēķinu un izsekotu pārskaitījumu.
Lielajām bankām bieži vien ir dažādi maršrutēšanas numuri atkarībā no valsts, maksājuma veida vai apvienošanās dēļ. Izvēlieties numuru, kas atbilst jūsu kontam un maksājuma veidam. Ja banka paziņo par izmaiņām, atjauniniet tiešos noguldījumus, algu un rēķinu maksājumus, lai izvairītos no kavēšanās vai atgriešanas. Ja rodas šaubas, pārbaudiet to internetbankā vai izmantojot mūsu maršrutēšanas numura meklēšanas iespēju.
Atruna
Šeit norādītie norēķinu numuri, banku nosaukumi, adreses un cita informācija ir sniegta tikai vispārīgai informācijai. Lai gan mēs cenšamies, lai šī lapa būtu precīza, Xe negarantē, ka informācija ir pilnīga, atjaunināta vai bez kļūdām. Finanšu iestādes var mainīt savu informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.
Xe nesniedz nekādus apgalvojumus par sarakstā iekļauto banku vai starpnieku juridisko statusu, licencēšanu vai darbības integritāti. Iekļaušana nenozīmē apstiprinājumu vai pārbaudi.
Jebkurš pārskaitījums vai lēmums, ko pieņemat, pamatojoties uz šo informāciju, ir uz jūsu paša risku. Xe neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kavējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz datiem vai sadarbojoties ar trešajām personām, uz kurām šeit ir atsauces.
Pirms darījuma veikšanas vienmēr apstipriniet visu informāciju tieši attiecīgajā finanšu iestādē.
Šī atruna ir sniegta tikai angļu valodā. Daļas šīs lapas var būt pieejamas citās valodās, taču juridiskā atruna ir angļu valodā, lai saglabātu tās precizitāti un nolūku.