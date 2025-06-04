Vertaa Mercantile Bank ILS to GBP valuuttakurssi
Harkitsetko Mercantile Bank käyttämistä siirrossa osoitteesta ILS osoitteeseen GBP? Vertaile Mercantile Bank valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Meillä ei vielä ole Mercantile Bank-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Mercantile Bank-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Mercantile Discount Bank
Juurensa vuoteen 1918 Jaffassa, Mercantile Discount Bank on israelilainen pankki Discount Groupin sisällä. Se tarjoaa vähittäis- ja liiketoimintapankkipalveluja - tilejä, kortteja, lainoja, kauppapalveluja, maksamista ja digitaalisia kanavia - palvellen yhteisöjä ja pk-yrityksiä ympäri Israelia.
Kuinka nopea on Mercantile Bank ILS - GBP -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Mercantile Bank osoitteesta Israeli osoitteeseen Yhdistynyt kuningaskunta vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Mercantile Discount Bank'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Mercantile Bank siirtomaksut?
Mercantile Bank kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta ILS osoitteeseen GBP riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Mercantile Bank maksuja Xe:hen.
Vaihtokurssiin, jonka Mercantile Bank tarjoaa muunnettaessa Israelin uusi sekeli (ILS) muotoon Englannin punta (GBP), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Englannin punta. Vertailutaulukosta näet, miten Mercantile Bank:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Mercantile Bank voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Israelin uusi sekeli osoitteeseen Englannin punta osoitteessa Mercantile Bank kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Mercantile Bank voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Mercantile Bank, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.