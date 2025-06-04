Vertaa mBank PLN to GBP valuuttakurssi
Harkitsetko mBank käyttämistä siirrossa osoitteesta PLN osoitteeseen GBP? Vertaile mBank valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Meillä ei vielä ole mBank-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata mBank-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja mBank S.A. (formerly BRE Bank S.A.)
Perustettu vuonna 1986 Łódźissa nimellä BRE Bank ja brändätty uudelleen mBankiksi vuonna 2013, se on digitaalinen edelläkävijä. mBank tarjoaa vähittäis-, pk- ja yrityspankkipalveluja - tilejä, kortteja, lainoja, kauppapalveluja, kassanhallintaa ja sijoitusalustoja - toimitettuna mobiiliensimmäisillä kanavilla ja tehokkailla, tietoon perustuvilla toiminnoilla.
Kuinka nopea on mBank PLN - GBP -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa mBank osoitteesta Puola osoitteeseen Yhdistynyt kuningaskunta vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista mBank S.A. (formerly BRE Bank S.A.)'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat mBank siirtomaksut?
mBank kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta PLN osoitteeseen GBP riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla mBank maksuja Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka mBank tarjoaa muunnettaessa Puolan zloty (PLN) muotoon Englannin punta (GBP), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Englannin punta. Vertailutaulukosta näet, miten mBank:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
mBank voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Puolan zloty osoitteeseen Englannin punta osoitteessa mBank kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
mBank voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien mBank, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.