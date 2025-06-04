Vertaa Maybank Singapore SGD to JPY valuuttakurssi

Maybankin Singapore-toiminnot ulottuvat 1960-luvulle ja toimivat nykyään paikallisesti rekisteröitynä tytäryhtiönä Malesiassa sijaitsevalle konsernille Singaporessa. Kaupunkivaltion keskuksesta se tarjoaa vähittäis-, pk- ja yrityspankkipalveluja, kauppa- ja kassanhallintaa, kortteja, asuntolainoja, varallisuus- ja sijoituspalveluja sekä islamilaisen rahoituksen tarjontaa. Vahvat digitaaliset kanavat ja alueelliset yhteydet yhdistävät asiakkaita ASEAN- ja globaaleille markkinoille.