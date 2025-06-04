Vertaa Lloyds GBP to ZAR valuuttakurssi
Harkitsetko Lloyds käyttämistä siirrossa osoitteesta GBP osoitteeseen ZAR? Vertaile Lloyds valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään. Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
22.297200
|£0
R22,297.20Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole Lloyds-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Lloyds-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Lloyds Bank
Lloyds Bank, perustettu vuonna 1765, sijaitsee Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhtenä Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmista ja vakiintuneimmista rahoituslaitoksista, Lloyds palvelee miljoonia asiakkaita konttoreiden ja digitaalisten pankkipalvelujen verkoston kautta. Vahvalla läsnäololla henkilökohtaisessa, liiketoiminta- ja kaupallisessa pankkitoiminnassa, Lloyds tarjoaa kattavan valikoiman rahoituspalveluja, mukaan lukien päivittäispankkipalvelut, asuntolainat, säästöt, lainat, varallisuudenhoito ja yrityspankkipalvelut. Lloyds Bank on osa Lloyds Banking Groupia, joka on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan johtavista rahoituspalvelujen tarjoajista.
Kuinka nopea on Lloyds GBP - ZAR -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Lloyds osoitteesta Yhdistynyt kuningaskunta osoitteeseen Etelä-Afrikka vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Lloyds Bank'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Lloyds siirtomaksut?
Lloyds kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta GBP osoitteeseen ZAR riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Lloyds maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Paremmat hinnat
Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin nähdäksesi eron.
Pienemmät maksut
Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.
Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Tarvitsetko apua kansainvälisessä rahansiirrossa? Olemme täällä auttaaksemme - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!
Siirrä enemmän Xe:n korkeampien online-lähetysrajojen avulla.
Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia verkkosiirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis aloittamaan?
Olet vertaillut Lloyds:n vaihtokursseja Xe:n kanssa, ja nyt on aika saada paras arvo kansainvälisille rahansiirroillesi. Ensimmäinen siirtosi on vain muutaman klikkauksen päässä - aloita nyt ja vie rahasi eteenpäin!
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Lloyds tarjoaa muunnettaessa Englannin punta (GBP) muotoon Etelä-Afrikan randi (ZAR), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Etelä-Afrikan randi. Vertailutaulukosta näet, miten Lloyds:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Lloyds voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Englannin punta osoitteeseen Etelä-Afrikan randi osoitteessa Lloyds kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Lloyds voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Lloyds, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.