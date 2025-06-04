Vertaa Laurentian Bank CAD to JPY valuuttakurssi
Harkitsetko Laurentian Bank käyttämistä siirrossa osoitteesta CAD osoitteeseen JPY? Vertaile Laurentian Bank valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Meillä ei vielä ole Laurentian Bank-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Laurentian Bank-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Laurentian
Laurentian Bank of Canada (Laurentian) perustettiin vuonna 1846 ja sen pääkonttori sijaitsee Montréalissa. Laurentian Bank on keskikokoinen instituutio, joka keskittyy vähittäis- ja kaupalliseen pankkitoimintaan. Se tarjoaa tarkistustilejä ja säästöjä, asuntolainoja, henkilökohtaisia ja yrityslainoja, laitefinanssia ja neuvontapalveluja. Se on keskittynyt pääasiassa Quebeciin, mutta sillä on myös valikoituja kansallisia niche-markkinoita, ja Laurentian yhdistää konttori- ja neuvontatukea digitaalisiin alustoihin, palvellen kotitalouksia, yrittäjiä ja keskikokoisia asiakkaita.
Kuinka nopea on Laurentian Bank CAD - JPY -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Laurentian Bank osoitteesta Kanada osoitteeseen Japani vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Laurentian'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Laurentian Bank siirtomaksut?
Laurentian Bank kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta CAD osoitteeseen JPY riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Laurentian Bank maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Laurentian Bank tarjoaa muunnettaessa Kanadan dollari (CAD) muotoon Japanin jeni (JPY), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Japanin jeni. Vertailutaulukosta näet, miten Laurentian Bank:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Laurentian Bank voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Kanadan dollari osoitteeseen Japanin jeni osoitteessa Laurentian Bank kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Laurentian Bank voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Laurentian Bank, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.