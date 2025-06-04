Vertaa Laurentian Bank CAD to CHF valuuttakurssi

Laurentian Bank of Canada (Laurentian) perustettiin vuonna 1846 ja sen pääkonttori sijaitsee Montréalissa. Laurentian Bank on keskikokoinen instituutio, joka keskittyy vähittäis- ja kaupalliseen pankkitoimintaan. Se tarjoaa tarkistustilejä ja säästöjä, asuntolainoja, henkilökohtaisia ja yrityslainoja, laitefinanssia ja neuvontapalveluja. Se on keskittynyt pääasiassa Quebeciin, mutta sillä on myös valikoituja kansallisia niche-markkinoita, ja Laurentian yhdistää konttori- ja neuvontatukea digitaalisiin alustoihin, palvellen kotitalouksia, yrittäjiä ja keskikokoisia asiakkaita.