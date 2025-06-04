Vertaa Kuwait Finance House KWD to USD valuuttakurssi

Perustettu vuonna 1977 Kuwait Cityssä, KFH on pioneer islamilainen pankki. Se tarjoaa sharia-yhteensopivaa vähittäis- ja yrityspankkitoimintaa, sijoituksia, kiinteistöjä ja valtiovarainhoitoa, palvellen yksilöitä, pk-yrityksiä ja instituutioita Kuwaitissa ja ulkomailla laajan verkoston ja digitaalisten alustojen kautta.