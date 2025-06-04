Vertaa Kiwibank NZD to CHF valuuttakurssi
Harkitsetko Kiwibank käyttämistä siirrossa osoitteesta NZD osoitteeseen CHF? Vertaile Kiwibank valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään. Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
0.441600
|$0
CHF441.60Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole Kiwibank-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Kiwibank-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Kiwibank
Perustettu vuonna 2002 Wellingtonissa, Kiwibank on valtion omistama vähittäis- ja liiketoimintapankki. Se tarjoaa arkipankkitilejä, kortteja, maksupalveluja, asuntolainoja, pk-yrityslainoja ja digitaalista pankkitoimintaa, hyödyntäen NZ Postin sijainteja ja mobiilialustoja edistääkseen osallisuutta ja paikallisesti keskittyvää palvelua koko maassa.
Kuinka nopea on Kiwibank NZD - CHF -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Kiwibank osoitteesta Uusi-Seelanti osoitteeseen Sveitsi vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Kiwibank'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Kiwibank siirtomaksut?
Kiwibank kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta NZD osoitteeseen CHF riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Kiwibank maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Paremmat hinnat
Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin nähdäksesi eron.
Pienemmät maksut
Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.
Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Tarvitsetko apua kansainvälisessä rahansiirrossa? Olemme täällä auttaaksemme - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!
Siirrä enemmän Xe:n korkeampien online-lähetysrajojen avulla.
Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia verkkosiirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis aloittamaan?
Olet vertaillut Kiwibank:n vaihtokursseja Xe:n kanssa, ja nyt on aika saada paras arvo kansainvälisille rahansiirroillesi. Ensimmäinen siirtosi on vain muutaman klikkauksen päässä - aloita nyt ja vie rahasi eteenpäin!
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Kiwibank tarjoaa muunnettaessa Uuden-Seelannin dollari (NZD) muotoon Sveitsin frangi (CHF), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Sveitsin frangi. Vertailutaulukosta näet, miten Kiwibank:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Kiwibank voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Uuden-Seelannin dollari osoitteeseen Sveitsin frangi osoitteessa Kiwibank kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Kiwibank voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Kiwibank, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.