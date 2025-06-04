Vertaa Barclays GBP to CAD valuuttakurssi

Perustettu 1600-luvulla ja pääkonttori Lontoossa, Barclays harjoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan vähittäis- ja liiketoimintapankkitoimintaa yhdessä globaalin yritys- ja investointipankin kanssa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa se tarjoaa tilejä, asuntolainoja, pk-yrityslainoja, maksupalveluja ja varallisuuspalveluja. Kansainvälisesti se tarjoaa markkinoita, neuvontaa ja rahoitusta, yhdistäen brittiläiset asiakkaat globaaleihin pääoma- ja kauppakäytäviin.