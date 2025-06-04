Vertaa Banking Circle EUR to CHF valuuttakurssi
Harkitsetko Banking Circle käyttämistä siirrossa osoitteesta EUR osoitteeseen CHF? Vertaile Banking Circle valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Meillä ei vielä ole Banking Circle-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Banking Circle-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Banking Circle S.A
Vuonna 2019 Luxemburgissa perustettu Banking Circle on pan-eurooppalainen maksupankki. Se tarjoaa reaaliaikaisia rajat ylittäviä tilejä, virtuaalisia IBANeja, valuuttakauppaa ja selvityspalveluja fintech-yrityksille, PSP:ille ja pankeille, mahdollistaen upotetun rahoituksen ja edulliset kansainväliset siirrot.
Kuinka nopea on Banking Circle EUR - CHF -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Banking Circle osoitteesta Euron jäsenvaltiot osoitteeseen Sveitsi vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Banking Circle S.A'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Banking Circle siirtomaksut?
Banking Circle kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta EUR osoitteeseen CHF riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Banking Circle maksuja Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Banking Circle tarjoaa muunnettaessa Euro (EUR) muotoon Sveitsin frangi (CHF), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Sveitsin frangi. Vertailutaulukosta näet, miten Banking Circle:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Banking Circle voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Euro osoitteeseen Sveitsin frangi osoitteessa Banking Circle kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Banking Circle voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Banking Circle, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.