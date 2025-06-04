Perustettu vuonna 1964 Kairoon egyptiläisten ja arabikumppaneiden yhteisyrityksenä, AAIB on yleispankki, joka tarjoaa vähittäispankki-, yritys-, sijoitus- ja kaupparahoituspalveluja. Se palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä toimipisteidensä kautta Egyptissä ja valituissa aluekeskuksissa, yhdistäen paikallisen asiantuntemuksen rajat ylittäviin kykyihin ja kasvavaan kestävän kehityksen ja varainhoidon painotukseen.