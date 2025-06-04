AAIB valuuttakurssi
Harkitsetko AAIB käyttämistä kansainväliseen rahansiirtoon? Vertaile AAIB valuuttakursseja ja maksuja löytääksesi mahdolliset säästösi Xe:llä.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
0.832400
|$0
€832.40
Meillä ei vielä ole AAIB-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata AAIB-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Arab African International Bank
Perustettu vuonna 1964 Kairoon egyptiläisten ja arabikumppaneiden yhteisyrityksenä, AAIB on yleispankki, joka tarjoaa vähittäispankki-, yritys-, sijoitus- ja kaupparahoituspalveluja. Se palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä toimipisteidensä kautta Egyptissä ja valituissa aluekeskuksissa, yhdistäen paikallisen asiantuntemuksen rajat ylittäviin kykyihin ja kasvavaan kestävän kehityksen ja varainhoidon painotukseen.
Kuinka kauan AAIB rahansiirto kestää?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa AAIB vaihtelevat maksutavan, tapahtuman ajoituksen ja vastaanottajan maan mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista AAIB's cutoff time välttääksesi myöhästymiset.
Mitkä ovat AAIB:n rahansiirtomaksut ja kustannukset?
Kansainvälisen rahansiirron kustannukset AAIB -sivustolla riippuvat monista tekijöistä, kuten siirtosummasta ja kohdevaluutasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla AAIB maksuja Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset
AAIBvaihtokurssit voivat poiketa huomattavasti erityisistä rahansiirtopalveluista. Perinteiset pankit lisäävät usein korkoihinsa lisämarginaalin, jolloin vastaanottaja voi saada vähemmän. Vertailutaulukkomme avulla näet reaaliaikaisesti, miten AAIB pärjää Xe:lle ja muille palveluntarjoajille.
Vertaamalla AAIB muihin kansainvälisiin rahansiirtopalveluihin voit tehdä fiksumpia taloudellisia päätöksiä. Pienet erot hinnoissa ja maksuissa voivat johtaa huomattaviin säästöihin - erityisesti suuremmissa siirroissa. Vertailutyökalumme avulla on helppo löytää paras arvo tietylle valuuttaparille.
AAIB valuuttakurssi tarkoittaa kurssia, jonka ne tarjoavat yhden valuutan muuntamiseksi toiseen kansainvälisessä rahansiirrossa. Tämä korko voi sisältää marginaalin, joka ylittää keskimarkkinakoron, mikä voi vähentää vastaanottajan saamaa lopullista summaa. Vertaa AAIB'n hintaa Xe:n reaaliaikaisiin hintoihin nähdäksesi eron.
Monet pankit ja rahansiirtopalveluntarjoajat, kuten AAIB, voivat periä siirtomaksun. Tämä voi olla kiinteä maksu tai vaihdella määrän, määränpään tai siirtomenetelmän mukaan. Vertailutyökalumme erittelee maksut ja valuuttakurssit selkeästi, joten voit helposti nähdä kokonaiskustannukset.
Siirtoajat AAIB -sivustolla riippuvat määränpäästä, valuutasta ja maksutavasta. Useimmat siirrot kestävät 1-5 työpäivää, mutta viivästyksiä voi esiintyä pankin käsittelyaikojen tai lisätarkastusten vuoksi. Xe sen sijaan suorittaa useimmat siirrot muutamassa minuutissa.
AAIB voivat asettaa päivittäisiä rajoituksia tai vaatia henkilökohtaisia käyntejä suurten siirtojen yhteydessä. Xe tukee suurempia verkkosiirtorajoja, mikä antaa sinulle enemmän joustavuutta, kun siirrät suuria summia, eikä sinun tarvitse jakaa maksuja tai mennä konttoriin.