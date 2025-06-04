Mis on marsruutimisnumber?
Panga suunamisnumber on üheksakohaline kood, mis identifitseerib USA panka või krediidiühistut. Seda nimetatakse ka ABA-numbriks või marsruudi transiidinumbriks (RTN) ning see suunab ACH-ülekanded, siseriiklikud pangaülekanded ja tšekkide töötlemise õigesse asutusse ja asukohta. Viivituste vältimiseks kasutage alati õiget marsruudinumbrit.
Marsruudi numbri vorming
Iga USA marsruudinumber (ABA/RTN) on üheksakohaline:
Regioon / föderaalringkond (AAAA): määrab teie panga föderaalringkonna ja töötlemispiirkonna.
ABA asutuse identifikaator (BBBB): Tuvastab teie konkreetse panga selles piirkonnas, nagu panga ID.
Kontrollnumber (C): Viimane „matemaatika kontrollnumber”, mis aitab leida trükivigu või valesid sisestusi.
Marsruutimisnumbri näide
Kokku
Kas on vaja raha rahvusvaheliselt saata?
Rahvusvahelised rahaülekanded traditsiooniliste pankadega võivad madalate intressimäärade ja lisatasude tõttu olla kallid. Xe aitab teil säästa konkurentsivõimeliste hindade ja madalate, läbipaistvate tasudega. Saada raha enam kui 190 riiki enam kui 130 valuutas, näe oma koguhinda ette, saa usaldusväärne kättetoimetamise hinnang ja jälgi oma ülekannet algusest lõpuni.
Marsruudinumber vs kontonumber
Need numbrid toimivad koos, aga täidavad erinevaid ülesandeid. Teie suunamisnumber on üheksakohaline kood, mis identifitseerib teie panga ja suunab ACH-makseid, riigisiseseid pangaülekandeid ja tšekke. Teie kontonumber on 8–12-kohaline kood teie isikliku konto jaoks. Pabertšekist leiate mõlemad – marsruutimisnumber on kõigepealt vasakus alanurgas, millele järgneb kontonumber.
Marsruudinumbrid vs SWIFT/BIC koodid vs IBAN-id
Maksete puhul sõltuvad vajalikud andmed sellest, kuhu raha läheb.
Marsruudinumbrid (ainult USA-s)
USA pankade üheksakohaline kood, mis suunab makseid, sh otsekorraldusi, pangaülekandeid ja tšekke, turvaliselt.
SWIFT/BIC koodid (rahvusvahelised)
8–11-tähemärgiline kood mitte-USA jaoks pangad, mis suunavad rahvusvahelised maksed turvaliselt õigesse kohta.
IBAN (rahvusvaheline kontonumber)
Riigispetsiifiline kontonumber, mida kasutatakse väljaspool USA-d maksete suunamiseks õigele kontole välismaal.
KKK
Marsruudinumber (ABA) on üheksakohaline kood, mis identifitseerib USA panka või krediidiühistut siseriiklike maksete, näiteks ACH-ülekannete ja pangaülekannete puhul.
Mitte alati. Mõned pangad kasutavad ACH-maksete jaoks ühte marsruutimisnumbrit ja kodumaiste ülekannete jaoks teist. Kasutage numbrit, mille teie pank teie makseviisi jaoks määrab.
Ei. Marsruutimisnumbrid on mõeldud USA sisemakseteks. Rahvusvaheliste ülekannete puhul kasutage SWIFT/BIC-koodi ja vajadusel IBAN-i või kohalikku kontovormingut.
Makseid võidakse tagastada või edasi lükata, eriti kui te ei täida igapäevaseid maksetähtaegu. Enne saatmist kontrollige alati õiget ACH- või pangaülekande numbrit.
Lahtiütlus
Siin kuvatud marsruudinumbrid, pankade nimed, aadressid ja muud andmed on esitatud ainult üldiseks teavitamiseks. Kuigi me töötame selle nimel, et see leht oleks täpne, ei garanteeri Xe, et teave on täielik, ajakohane või vigadeta. Finantsasutused võivad oma andmeid ette teatamata muuta.
Xe ei anna mingeid kinnitusi ühegi loetletud panga või vahendaja õigusliku staatuse, litsentseerimise ega tegevuse usaldusväärsuse kohta. Lisamine ei kujuta endast kinnitust ega kinnitust.
Kõik selle teabe põhjal tehtud ülekanded või otsused on teie enda vastutusel. Xe ei vastuta siin viidatud andmetele tuginemisest või tehingutest kolmandate isikutega tulenevate kahjude, viivituste ega kahjustuste eest.
Enne tehingu alustamist kontrollige alati kõiki üksikasju otse vastava finantsasutusega.
See vastutusest loobumise klausel on esitatud ainult inglise keeles. Selle lehe osad võivad ilmuda ka teistes keeltes, kuid juriidiline vastutusest loobumise klausel on täpsuse ja eesmärgi säilitamiseks endiselt inglise keeles.