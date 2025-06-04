Marsruudinumbrite valideerija
Õige marsruudinumbri kasutamine kaitseb teie makseid viivituste, tasude ja valesti suunatud raha eest. USA-s võivad pangad ACH-i ja ülekandetehingute jaoks kasutada erinevaid marsruutinumbreid ning mõned suured pangad kasutavad osariigispetsiifilisi numbreid. Kui sisestate vale numbri, võidakse teie ülekanne tagasi lükata või panna valesse toimingute järjekorda.
Marsruudi numbri vorming
Iga USA marsruudinumber (ABA/RTN) on üheksakohaline:
Regioon / föderaalringkond (AAAA): määrab teie panga föderaalringkonna ja töötlemispiirkonna.
ABA asutuse identifikaator (BBBB): Tuvastab teie konkreetse panga selles piirkonnas, nagu panga ID.
Kontrollnumber (C): Viimane „matemaatika kontrollnumber”, mis aitab leida trükivigu või valesid sisestusi.
Marsruutimisnumbri näide
Õige marsruutimisnumbri valimine
Pangad kasutavad ACH-i, pangaülekannete ja tšekkide jaoks sageli erinevaid marsruutinumbreid. Teie tšekkidele trükitud number ei pruugi olla see, mida vajate ACH-ülekande või otsekorralduse jaoks. Kui te pole kindel, võtke ühendust oma pangaga või kasutage õige numbri leidmiseks meie marsruutimisnumbri otsingut. Vale numbri kasutamine võib põhjustada viivitusi või tagastusi.
Levinud vead
Marsruutimisnumbrite ebaõnnestumine on kõige sagedamini tingitud valesti sisestatud numbrist, kontrollsumma mittevastavusest, ACH-numbri kasutamisest, kui on vaja panganumbrit (või vastupidi), suurte pankade osariigipõhistest erinevustest, ühinemisega seotud muudatustest või lihtsast vormindusest, näiteks tühikutest ja kriipsudest. Isegi väikesed vead võivad päevastest tähtaegadest mööda minna ja ülekandele päevi lisada. Õige marsruudinumbri kasutamine hoiab ära tagastused, viivitused ja raha valesti suunamise.
Kokku
Kas on vaja raha rahvusvaheliselt saata?
Rahvusvahelised rahaülekanded traditsiooniliste pankadega võivad madalate intressimäärade ja lisatasude tõttu olla kallid. Xe aitab teil säästa konkurentsivõimeliste hindade ja madalate, läbipaistvate tasudega. Saada raha enam kui 190 riiki enam kui 130 valuutas, näe oma koguhinda ette, saa usaldusväärne kättetoimetamise hinnang ja jälgi oma ülekannet algusest lõpuni.
Marsruudinumbrid vs SWIFT/BIC koodid vs IBAN-id
Maksete puhul sõltuvad vajalikud andmed sellest, kuhu raha läheb.
Marsruudinumbrid (ainult USA-s)
USA pankade üheksakohaline kood, mis suunab makseid, sh otsekorraldusi, pangaülekandeid ja tšekke, turvaliselt.
SWIFT/BIC koodid (rahvusvahelised)
8–11-tähemärgiline kood mitte-USA jaoks pangad, mis suunavad rahvusvahelised maksed turvaliselt õigesse kohta.
IBAN (rahvusvaheline kontonumber)
Riigispetsiifiline kontonumber, mida kasutatakse väljaspool USA-d maksete suunamiseks õigele kontole välismaal.
Marsruudinumbri valideerija KKK
Marsruudinumber – mida nimetatakse ka ABA marsruudinumbriks – identifitseerib USA panka või krediidiühistut siseriiklike maksete puhul. See on üheksakohaline ja koos teie kontonumbriga on see vajalik ACH-ülekannete ja paljude kodumaiste pangaülekannete töötlemiseks.
Ei. Marsruudinumber identifitseerib panka; kontonumber identifitseerib teie konkreetset kontot selles pangas. Makse seadistamiseks on tavaliselt vaja mõlemat.
Mõned asutused kasutavad ACH-ülekannete jaoks ühte marsruutimisnumbrit ja siseriiklike pangaülekannete jaoks eraldi numbrit, kuna makseid töödeldakse erinevates võrkudes. Kasutage alati numbrit, mille teie pank makseviisi jaoks määrab.
Suured pangad määravad ACH-tehingute tõhusaks suunamiseks sageli osariigi- või piirkonnapõhised marsruutimisnumbrid. Kontrollige oma pangarakenduses või väljavõttel olevat numbrit, et see vastaks teie osariigile ja konto tüübile.
Vaadake oma panga mobiilirakenduse jaotisest „Konto andmed“, pangaväljavõttelt või pabertšekilt (suunamisnumber on MICR-rea esimesed üheksa numbrit). Kui teie pank loetleb eraldi ACH- ja pangaülekande numbrid, valige see, mis vastab teie maksele.
Ei. Marsruutimisnumbrid on mõeldud USA sisemakseteks. Rahvusvaheliste ülekannete puhul kasutate tavaliselt SWIFT/BIC-koodi ja vajaduse korral IBAN-i või kohalikku konto vormingut. Xe toetab SWIFT/BIC otsinguid ja rahvusvahelisi makseid.
Maksed võidakse tagastada, päeva lõpptähtaegadest hiljem tasuda või valesti suunata. Õige marsruudinumbri kasutamine aitab vältida tagastusi, tasusid ja töötlemisega seotud viivitusi.
Lahtiütlus
Siin kuvatud marsruudinumbrid, pankade nimed, aadressid ja muud andmed on esitatud ainult üldiseks teavitamiseks. Kuigi me töötame selle nimel, et see leht oleks täpne, ei garanteeri Xe, et teave on täielik, ajakohane või vigadeta. Finantsasutused võivad oma andmeid ette teatamata muuta.
Xe ei anna mingeid kinnitusi ühegi loetletud panga või vahendaja õigusliku staatuse, litsentseerimise ega tegevuse usaldusväärsuse kohta. Lisamine ei kujuta endast kinnitust ega kinnitust.
Kõik selle teabe põhjal tehtud ülekanded või otsused on teie enda vastutusel. Xe ei vastuta siin viidatud andmetele tuginemisest või tehingutest kolmandate isikutega tulenevate kahjude, viivituste ega kahjustuste eest.
Enne tehingu alustamist kontrollige alati kõiki üksikasju otse vastava finantsasutusega.
See vastutusest loobumise klausel on esitatud ainult inglise keeles. Selle lehe osad võivad ilmuda ka teistes keeltes, kuid juriidiline vastutusest loobumise klausel on täpsuse ja eesmärgi säilitamiseks endiselt inglise keeles.