Lahtiütlus

Siin kuvatud marsruudinumbrid, pankade nimed, aadressid ja muud andmed on esitatud ainult üldiseks teavitamiseks. Kuigi me töötame selle nimel, et see leht oleks täpne, ei garanteeri Xe, et teave on täielik, ajakohane või vigadeta. Finantsasutused võivad oma andmeid ette teatamata muuta.

Xe ei anna mingeid kinnitusi ühegi loetletud panga või vahendaja õigusliku staatuse, litsentseerimise ega tegevuse usaldusväärsuse kohta. Lisamine ei kujuta endast kinnitust ega kinnitust.

Kõik selle teabe põhjal tehtud ülekanded või otsused on teie enda vastutusel. Xe ei vastuta siin viidatud andmetele tuginemisest või tehingutest kolmandate isikutega tulenevate kahjude, viivituste ega kahjustuste eest.

Enne tehingu alustamist kontrollige alati kõiki üksikasju otse vastava finantsasutusega.

See vastutusest loobumise klausel on esitatud ainult inglise keeles. Selle lehe osad võivad ilmuda ka teistes keeltes, kuid juriidiline vastutusest loobumise klausel on täpsuse ja eesmärgi säilitamiseks endiselt inglise keeles.