ABA marsruudinumbri otsing

Ei. Marsruudinumbrid on mõeldud ainult USA maksete jaoks. Rahvusvaheliste ülekannete puhul on tavaliselt vaja saaja panga SWIFT- või BIC-koodi ning paljudes riikides IBAN-i või kohalikku konto vormingut. Kui teil on vaja raha välismaale saata, võrrelge oma võimalusi ja kasutage Xe-d, et näha koguhinda ette, saada selge kättetoimetamise hinnang ja jälgida oma ülekannet.