ABA marsruudinumbri otsing
Otsige üles ja kontrollige USA pankade marsruutimisnumbreid (ABA) ACH-i, pangaülekannete ja tšekkide jaoks. Enne saatmist otsige panga järgi või sisestage üheksakohaline kood, et kontrollida marsruudinumbri üksikasju.
Mis on marsruutimisnumber?
Panga suunamisnumber on üheksakohaline kood, mis identifitseerib USA panka või krediidiühistut. Seda nimetatakse ka ABA-numbriks või marsruudi transiidinumbriks (RTN) ning see suunab ACH-ülekanded, siseriiklikud pangaülekanded ja tšekkide töötlemise õigesse asutusse ja asukohta. Viivituste vältimiseks kasutage alati õiget marsruudinumbrit.
Marsruudi numbri vorming
Iga USA marsruudinumber (ABA/RTN) on üheksakohaline:
Regioon / föderaalringkond (AAAA): määrab teie panga föderaalringkonna ja töötlemispiirkonna.
ABA asutuse identifikaator (BBBB): Tuvastab teie konkreetse panga selles piirkonnas, nagu panga ID.
Kontrollnumber (C): Viimane „matemaatika kontrollnumber”, mis aitab leida trükivigu või valesid sisestusi.
Marsruutimisnumbri näide
Kus asub tšeki marsruutimisnumber?
Oma marsruudinumbri leiate tšeki vasakust alanurgast. See on esimesed üheksa numbrit allosas olevas numbrireas, millele järgnevad teie kontonumber ja seejärel tšeki number.
Kokku
Kas on vaja raha rahvusvaheliselt saata?
Leidke oma panga marsruudinumber
Õigete USA marsruutimisnumbrite (ACH, pangaülekannete ja tšekkide) nägemiseks klõpsake oma pangal koos üksikasjadega osariikide ja kontotüüpide kaupa. Ei näe sinu oma? Laiendatud loendi sirvimiseks külastage panga otsingut .
Kuidas leida oma marsruudinumber veebist
Siin on lihtsad viisid selle leidmiseks ilma panka helistamata:
Sellel lehel: Kasutage meie marsruudinumbri otsingut või valige oma panga logo, et näha ACH-, pangaülekande- ja tšeki numbreid.
Internetipank: logige sisse ja avage Konto andmed. Teie marsruudinumber kuvatakse teie kontonumbri lähedal.
E-väljavõtted ja kontrollpildid: otsige vasakus alanurgas esimesi üheksat numbrit.
Föderaalreservi kataloog: otsige oma panka Fedwire'i kataloogist.
Õige marsruutimisnumbri valimine
Pangad kasutavad ACH-i, pangaülekannete ja tšekkide jaoks sageli erinevaid marsruutinumbreid. Teie tšekkidele trükitud number ei pruugi olla see, mida vajate ACH-ülekande või otsekorralduse jaoks. Kui te pole kindel, võtke ühendust oma pangaga või kasutage õige numbri leidmiseks meie marsruutimisnumbri otsingut. Vale numbri kasutamine võib põhjustada viivitusi või tagastusi.
Marsruudinumber vs kontonumber
Need numbrid toimivad koos, aga täidavad erinevaid ülesandeid. Teie suunamisnumber on üheksakohaline kood, mis identifitseerib teie panga ja suunab ACH-makseid, riigisiseseid pangaülekandeid ja tšekke. Teie kontonumber on 8–12-kohaline kood teie isikliku konto jaoks. Pabertšekist leiate mõlemad – marsruutimisnumber on kõigepealt vasakus alanurgas, millele järgneb kontonumber.
Milleks marsruutinumbreid kasutatakse?
Marsruutinumbreid kasutatakse sageli maksete või tehingute jaoks järgmistel juhtudel:
Otsekorralduse või automaatse arvete maksmise (ACH) seadistamine
Palga, pensioni, maksutagastuse või hüvitiste saamine
Siseriikliku pangaülekande saatmine või vastuvõtmine
Pangakonto linkimine palgaarvestus- või makserakendustega
Tšekkide deponeerimine või e-tšekkide töötlemine
Pole kindel, millist numbrit kasutada? Kasutage meie marsruudinumbri otsingut.
Marsruudinumbrid vs SWIFT/BIC koodid vs IBAN-id
Maksete puhul sõltuvad vajalikud andmed sellest, kuhu raha läheb.
Marsruudinumbrid (ainult USA-s)
USA pankade üheksakohaline kood, mis suunab makseid, sh otsekorraldusi, pangaülekandeid ja tšekke, turvaliselt.
SWIFT/BIC koodid (rahvusvahelised)
8–11-tähemärgiline kood mitte-USA jaoks pangad, mis suunavad rahvusvahelised maksed turvaliselt õigesse kohta.
IBAN (rahvusvaheline kontonumber)
Riigispetsiifiline kontonumber, mida kasutatakse väljaspool USA-d maksete suunamiseks õigele kontole välismaal.
Marsruudinumbri KKK
Marsruudinumber, mida nimetatakse ka ABA-numbriks või marsruudi transiidinumbriks, on üheksakohaline kood, mis identifitseerib USA panka või krediidiühistut ACH-ülekannete, riigisiseste pangaülekannete ja tšekkide töötlemiseks. See töötab koos teie kontonumbriga, et tagada raha saatmine õigesse panka ja õigele kontole. Marsruutinumbreid kasutatakse ainult USA maksete puhul.
Kasutage ACH marsruutimisnumbrit otsekorralduste, palgaarvestuse ja automaatse arvete tasumise jaoks. Siseriiklike pangaülekannete puhul kasutage panga marsruutimisnumbrit. Pabertšekkide puhul kasutage tšekkidele trükitud marsruudinumbrit. Mõned pangad avaldavad osariigi või konto tüübi järgi erinevaid numbreid. Kui te pole kindel, kontrollige enne saatmist õiget numbrit internetipangas või kasutage meie marsruutimisnumbri otsingut.
Logige sisse interneti- või mobiilipangandusse ja avage konto marsruutimisnumbri vaatamiseks konto andmed. Paljud pangad loetlevad oma veebisaitidel marsruutinumbreid osariigi või konto tüübi järgi. Samuti saate panga nime järgi otsida meie marsruudinumbri otsingu abil või kontrollida oma e-väljavõtteid ja pilte. Kui näete vähem kui üheksa numbrit, võib puududa esimene null.
Kehtiv USA marsruudinumber koosneb üheksast numbrist ja läbib kontrollsumma testi. Sisestage 9-kohaline kood meie suunamisnumbri otsingusse, et kontrollida suunamisnumbreid ning kinnitada panga nimi ja asukoht. Veenduge, et numbri tüüp vastaks teie makseviisile, näiteks ACH vs pangaülekanne. Kui kuvatud pank ei vasta teie ootustele, võtke enne raha saatmist oma pangaga ühendust.
Ei. Marsruudinumbrid on mõeldud ainult USA maksete jaoks. Rahvusvaheliste ülekannete puhul on tavaliselt vaja saaja panga SWIFT- või BIC-koodi ning paljudes riikides IBAN-i või kohalikku konto vormingut. Kui teil on vaja raha välismaale saata, võrrelge oma võimalusi ja kasutage Xe-d, et näha koguhinda ette, saada selge kättetoimetamise hinnang ja jälgida oma ülekannet.
Suurpankadel on sageli erinevad suunamisnumbrid osariigi, maksetüübi või ühinemiste tõttu. Valige number, mis vastab teie kontole ja makseviisile. Kui pank teavitab teid muudatusest, värskendage otsemakseid, palgaarvestust ja arvete makseid, et vältida viivitusi või tagastusi. Kahtluse korral kontrollige seda internetipangas või meie marsruudinumbri otsingu abil.
Lahtiütlus
Siin kuvatud marsruudinumbrid, pankade nimed, aadressid ja muud andmed on esitatud ainult üldiseks teavitamiseks. Kuigi me töötame selle nimel, et see leht oleks täpne, ei garanteeri Xe, et teave on täielik, ajakohane või vigadeta. Finantsasutused võivad oma andmeid ette teatamata muuta.
Xe ei anna mingeid kinnitusi ühegi loetletud panga või vahendaja õigusliku staatuse, litsentseerimise ega tegevuse usaldusväärsuse kohta. Lisamine ei kujuta endast kinnitust ega kinnitust.
Kõik selle teabe põhjal tehtud ülekanded või otsused on teie enda vastutusel. Xe ei vastuta siin viidatud andmetele tuginemisest või tehingutest kolmandate isikutega tulenevate kahjude, viivituste ega kahjustuste eest.
Enne tehingu alustamist kontrollige alati kõiki üksikasju otse vastava finantsasutusega.
See vastutusest loobumise klausel on esitatud ainult inglise keeles. Selle lehe osad võivad ilmuda ka teistes keeltes, kuid juriidiline vastutusest loobumise klausel on täpsuse ja eesmärgi säilitamiseks endiselt inglise keeles.