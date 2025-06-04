Võrdle vahetuskurssi Mercantile Bank ILS ja EUR vahel
Võrrelge Mercantile Bank vahetuskursse ja tasusid

|Teenusepakkuja
|Vahetuskurss
|Ülekandetasu
|Saaja saab
0.261900
|₪0
€261.90Saada kohe
Meil pole veel Mercantile Bank kursse selle valuutapaari jaoks, kuid saate siiski võrrelda Mercantile Bank pakkumist Xe reaalajas kursiga, et näha potentsiaalset säästu. Vaadake varsti uuesti, laiendame pidevalt oma andmeid, et tuua teieni rohkem kursse.
Teave Mercantile Discount Bankkohta
Jälgides oma juuri 1918. aastast Jaffas, on Mercantile Discount Bank Iisraeli pank, mis kuulub Discount Group'i. See pakub jaemüügi- ja äripangandust - kontod, kaardid, laenud, kaubandusteenused, maksed ja digitaalsed kanalid - teenindades kogukondi ja väikeettevõtteid üle kogu Iisraeli.
Kui kiire on ülekanne Mercantile Bank ILS -lt EUR -le?
Rahvusvaheliste ülekannete puhul, mille puhul on tegemist teenusepakkujaga Mercantile Bank vahemikus Iisrael kuni Euro liikmesriigid varieeruvad tarneajad olenevalt makseviisist ja tehingu ajastusest. Tavaliselt võtavad rahvusvahelised pangaülekanded aega 1 kuni 5 tööpäeva. Kohaletoimetamist võivad mõjutada ka sellised tegurid nagu riigipühad ja turvakontrollid. Viivituste vältimiseks kontrollige Mercantile Discount Bank vastuvõtuaegu.
Millised on Mercantile Bank kuni ülekandetasud?
Mercantile Bank rahvusvahelise rahaülekande hinnad ILS -st EUR sõltuvad sellistest teguritest nagu ülekande summa. Tavaliselt kaasnevad suuremate ülekannetega madalamad tasud ja paremad vahetuskursid. Vaadake võrdlustabelit, et võrrelda Mercantile Bank tasusid Xe-ga.
Korduma kippuvad küsimused
Mercantile Bank pakutav vahetuskurss Iisraeli uus seekel (ILS) konverteerimiseks Euro (EUR)-ks võib sisaldada marginaali, mis on kõrgem tegelikust turu keskmisest kursist. See tähendab, et võite saada oodatust vähem Euro . Kasutage meie võrdlustabelit, et näha, kuidas Mercantile Bankhind Xe ja teiste pakkujatega võrreldes on.
Mercantile Bank võib olenevalt teie ülekandemeetodist ja sihtkohast võtta fikseeritud ülekandetasu, protsendipõhist tasu või mõlemat. Need tasud – koos vahetuskursiga – mõjutavad seda, kui palju teie saaja saab. Meie tööriist analüüsib seda lähemalt, et saaksite võrrelda kogumaksumust teiste valikutega, näiteks Xe-ga.
Ülekanded firmalt Iisraeli uus seekel firmale Euro ettevõtte Mercantile Bank kaudu võtavad tavaliselt 1–5 tööpäeva. Aeg sõltub tähtaegadest, riigipühadest, sihtriigist ja saaja panga töötlemisaegadest. Xe pakub enamiku ülekannete puhul samal päeval kohaletoimetamist.
Mercantile Bank võivad olla rahvusvaheliste ülekannete puhul päevased või ülekandepõhised limiidid. Suuremate summade saamiseks peate võib-olla külastama ka filiaali. Xe toetab kõrgemaid veebis saatmise limiite, pakkudes paindlikkust ja mugavust suuremate summade rahvusvahelisel ülekandmisel.
Paljud pakkujad, sealhulgas Mercantile Bank, võivad oma vahetuskursse turutingimuste põhjal uuendada. Siiski võidakse hindu määrata üks kord päevas või neid saab muuta harvemini kui spetsiaalsete valuutavahetusteenuste hindu. Xe uuendab hindu reaalajas, andes teile suurema kontrolli saatmise aja üle.