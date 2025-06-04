Maybanki Singapuri tegevus ulatub 1960. aastatesse ja tegutseb täna Malaisia grupi kohalikult registreeritud tütarettevõttena Singapuris. Oma linnriigi keskuses pakub see jaepangandust, väikeettevõtete ja ettevõtete pangandust, kaubanduse ja rahahalduse, kaarte, hüpoteeke, varahalduse ja investeerimisteenuseid, pluss islami rahastamise pakkumisi. Tugevad digitaalsed kanalid ja piirkondlikud sidemed ühendavad kliente ASEANi ja globaalsete turgudega.