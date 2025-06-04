Võrdle vahetuskurssi MagNet Bank HUF ja CNY vahel

Kas kaalute MagNet Bank kasutamist ülekandeks HUF -lt CNY? Võrrelge MagNet Bank vahetuskursse ja tasusid, et avastada, kui palju Xe-ga kokku hoida saab?

1000Ft
huf
HUF - Ungari forint
cny
CNY - Hiina jüaan

Rääkige valuutaeksperdiga täna. Me suudame pakkuda paremaid kursse kui konkurendid.

Broneeri kõne
Xe
Vahetuskurss
0.020700
ÜlekandetasuFt0
Saaja saab¥20.70
Saada kohe

Meil pole veel MagNet Bank kursse selle valuutapaari jaoks, kuid saate siiski võrrelda MagNet Bank pakkumist Xe reaalajas kursiga, et näha potentsiaalset säästu. Vaadake varsti uuesti, laiendame pidevalt oma andmeid, et tuua teieni rohkem kursse.

Teave MagNet Bank Zrtkohta

Juured 1995. aastast ja bränditud 2010. aastal, Budapestis asuv MagNet Bank on väärtustel põhinev universaalpank. See pakub jaepangandust ja väikeettevõtete pangandust - kontosid, kaarte, laene, makseid ja digiteenuseid - edendades läbipaistvust ja kogukonna mõju kliendikesksete programmide kaudu.

How long does it take to send money with your bank?

Kui kiire on ülekanne MagNet Bank HUF -lt CNY -le?

Rahvusvaheliste ülekannete puhul, mille puhul on tegemist teenusepakkujaga MagNet Bank vahemikus Ungari kuni Hiina varieeruvad tarneajad olenevalt makseviisist ja tehingu ajastusest. Tavaliselt võtavad rahvusvahelised pangaülekanded aega 1 kuni 5 tööpäeva. Kohaletoimetamist võivad mõjutada ka sellised tegurid nagu riigipühad ja turvakontrollid. Viivituste vältimiseks kontrollige MagNet Bank Zrt vastuvõtuaegu.

What are banks' money transfer fees?

Millised on MagNet Bank kuni ülekandetasud?

MagNet Bank rahvusvahelise rahaülekande hinnad HUF -st CNY sõltuvad sellistest teguritest nagu ülekande summa. Tavaliselt kaasnevad suuremate ülekannetega madalamad tasud ja paremad vahetuskursid. Vaadake võrdlustabelit, et võrrelda MagNet Bank tasusid Xe-ga.

Miks teha ülekandeid Xe kaudu traditsiooniliste pankade asemel?

Better rates

Paremad hinnad

Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga, et näha erinevust.

Saada rohkem
Lower fees

Madalamad tasud

Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud , et teaksite täpselt, mille eest maksate.

Kuluta vähem
Faster transfers

Kiiremad ülekanded

Enamik ülekandeid tehakse samal päeval. Me teame, kui oluline on, et teie raha jõuaks kohale kiiresti ja usaldusväärselt.

Saada kiiremini
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe ekspertide ööpäevaringne ülemaailmne ülekannete tugi

Vajad abi rahvusvahelise rahaülekandega? Oleme siin, et aidata – võtke meiega juba täna ühendust, et saada personaalset tuge!

Helista meile: +1 (800) 772-7779
Transfer more with Xe's higher online send limits

Xe kõrgemate veebipõhiste saatmislimiitidega saate rohkem ülekandeid teha

Pakume traditsioonilistest pankadest kõrgemaid internetiülekannete limiite, mis võimaldab teil ühe ülekandega rohkem raha saata. Jäta hüvasti suuremate summade jagamisega ja naudi lihtsamat ning tõhusamat viisi oma raha liigutamiseks.

Alusta saatmist

Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma

Kas olete valmis alustama?

Oled võrrelnud MagNet Bank vahetuskursse Xe-ga ja on aeg avada parim väärtus oma rahvusvaheliste rahaülekannete jaoks. Sinu esimene ülekanne on vaid mõne hiireklõpsu kaugusel – alusta kohe ja vii oma raha kaugemale!

Hakka ülekannete pealt kokku hoidma

Korduma kippuvad küsimused

MagNet Bank pakutav vahetuskurss Ungari forint (HUF) konverteerimiseks Hiina jüaan (CNY)-ks võib sisaldada marginaali, mis on kõrgem tegelikust turu keskmisest kursist. See tähendab, et võite saada oodatust vähem Hiina jüaan . Kasutage meie võrdlustabelit, et näha, kuidas MagNet Bankhind Xe ja teiste pakkujatega võrreldes on.

MagNet Bank võib olenevalt teie ülekandemeetodist ja sihtkohast võtta fikseeritud ülekandetasu, protsendipõhist tasu või mõlemat. Need tasud – koos vahetuskursiga – mõjutavad seda, kui palju teie saaja saab. Meie tööriist analüüsib seda lähemalt, et saaksite võrrelda kogumaksumust teiste valikutega, näiteks Xe-ga.

Ülekanded firmalt Ungari forint firmale Hiina jüaan ettevõtte MagNet Bank kaudu võtavad tavaliselt 1–5 tööpäeva. Aeg sõltub tähtaegadest, riigipühadest, sihtriigist ja saaja panga töötlemisaegadest. Xe pakub enamiku ülekannete puhul samal päeval kohaletoimetamist.

MagNet Bank võivad olla rahvusvaheliste ülekannete puhul päevased või ülekandepõhised limiidid. Suuremate summade saamiseks peate võib-olla külastama ka filiaali. Xe toetab kõrgemaid veebis saatmise limiite, pakkudes paindlikkust ja mugavust suuremate summade rahvusvahelisel ülekandmisel.

Paljud pakkujad, sealhulgas MagNet Bank, võivad oma vahetuskursse turutingimuste põhjal uuendada. Siiski võidakse hindu määrata üks kord päevas või neid saab muuta harvemini kui spetsiaalsete valuutavahetusteenuste hindu. Xe uuendab hindu reaalajas, andes teile suurema kontrolli saatmise aja üle.