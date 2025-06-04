Asutatud 1989. aastal Istanbulis, on Kuveyt Türk juhtiv osalus (islami) pank. See pakub Šariah'ile vastavaid jooksvaid ja säästukontosid, kaarte, jae- ja ärirahastamist, kaubandusteenuseid, rahahalduse, rahanduse ja väärismetallide lahendusi, mida pakutakse filiaalide ja tugevate digitaalsete kanalite kaudu, mis toetavad väikeettevõtteid ja halal-tööstuse tarneahelaid.