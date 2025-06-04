Banques Populaires on piirkondlikud kooperatiivpangad Groupe BPCE-s. Liikmete omanduses ja kohalikult juurdunud, pakuvad nad jaepangandust ja väikeettevõtete pangandust, makseid, hüpoteeke, sääste, kindlustust ja ettevõtte teenuseid kogu Prantsusmaal. Jagatud platvormid ja riiklik ulatus koos piirkondliku otsustamisega toetavad kogukondi ja ettevõtjaid.