Üks Tuneesia pikaajalisi panku, mille peakorter asub Tunis, Banque de Tunisie teenindab üksikisikuid, väikeettevõtteid, ettevõtteid ja avalikke asutusi. See pakub makseid, kaarte, hüpoteeke, laene, kaubandusteenuseid, rahahaldust, turge ja varandust, mida pakutakse filiaalide ja kaasaegsete digitaalsete kanalite kaudu, mis toetavad kaubandust, kinnisvara ja infrastruktuuri.