Αναζήτηση αριθμού δρομολόγησης ABA
Αναζητήστε και επαληθεύστε τους αριθμούς δρομολόγησης των τραπεζών των ΗΠΑ (ABA) για ACH, εμβάσματα και επιταγές. Αναζητήστε ανά τράπεζα ή επικολλήστε έναν 9ψήφιο κωδικό για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του αριθμού δρομολόγησης πριν στείλετε.
Τι είναι ο αριθμός δρομολόγησης;
Ο αριθμός δρομολόγησης είναι ένας 9ψήφιος κωδικός που ταυτοποιεί μια τράπεζα ή πιστωτική ένωση των ΗΠΑ. Ονομάζεται επίσης αριθμός ABA ή αριθμός διαμετακόμισης δρομολόγησης (RTN) και κατευθύνει τις μεταφορές ACH, τις εγχώριες εμβασματικές πληρωμές και την επεξεργασία επιταγών στο σωστό ίδρυμα και στη σωστή τοποθεσία. Χρησιμοποιείτε πάντα τον σωστό αριθμό δρομολόγησης για να αποφύγετε καθυστερημένες μεταφορές.
Μορφή αριθμού δρομολόγησης
Κάθε αριθμός δρομολόγησης στις ΗΠΑ (ABA/RTN) έχει μήκος 9 ψηφίων:
Περιφέρεια / Ομοσπονδιακή περιφέρεια (AAAA): Προσδιορίζει την ομοσπονδιακή περιφέρεια και την περιοχή επεξεργασίας για την τράπεζά σας.
Αναγνωριστικό ιδρύματος ABA (BBBB): Προσδιορίζει τη συγκεκριμένη τράπεζά σας στην εν λόγω περιφέρεια, όπως ένα τραπεζικό αναγνωριστικό.
Δείκτης ελέγχου (C): Ένα τελικό ψηφίο "μαθηματικού ελέγχου" που βοηθά στη σύλληψη τυπογραφικών λαθών ή λανθασμένων καταχωρίσεων.
Παράδειγμα αριθμού δρομολόγησης
Πού βρίσκεται ο αριθμός δρομολόγησης σε μια επιταγή;
Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό δρομολόγησης στο κάτω αριστερό μέρος της επιταγής σας. Είναι τα πρώτα εννέα ψηφία της σειράς αριθμών στο κάτω μέρος, ακολουθούμενα από τον αριθμό λογαριασμού σας και στη συνέχεια τον αριθμό της επιταγής.
Σύνολο
Πρέπει να στείλετε χρήματα διεθνώς;
Οι διεθνείς μεταφορές χρημάτων με τις παραδοσιακές τράπεζες μπορεί να είναι ακριβές χάρη στις χαμηλές τιμές και τις επιπλέον χρεώσεις. Η Xe σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα με ανταγωνιστικές τιμές και χαμηλές, διαφανείς χρεώσεις. Στείλτε χρήματα σε 190+ χώρες σε 130+ νομίσματα, δείτε εκ των προτέρων τη συνολική σας τιμή, λάβετε μια αξιόπιστη εκτίμηση παράδοσης και παρακολουθήστε τη μεταφορά σας από την αρχή μέχρι το τέλος.
Βρείτε τον αριθμό δρομολόγησης της τράπεζάς σας
Κάντε κλικ στην τράπεζά σας για να δείτε τους σωστούς αριθμούς δρομολόγησης των ΗΠΑ για ACH, έμβασμα και επιταγές, με λεπτομέρειες ανά πολιτεία και τύπο λογαριασμού. Δεν βλέπετε το δικό σας; Επισκεφθείτε την αναζήτηση ανά τράπεζα για να περιηγηθείτε σε έναν διευρυμένο κατάλογο.
Πώς να βρείτε τον αριθμό δρομολόγησής σας online
Ακολουθούν απλοί τρόποι για να το βρείτε χωρίς να καλέσετε την τράπεζά σας:
Σε αυτή τη σελίδα: Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση αριθμού δρομολόγησης ή επιλέξτε το λογότυπο της τράπεζάς σας για να δείτε τους αριθμούς ACH, εμβάσματος και επιταγών.
Ηλεκτρονική τραπεζική: Στοιχεία λογαριασμού: Συνδεθείτε και ανοίξτε. Ο αριθμός δρομολόγησης εμφανίζεται κοντά στον αριθμό του λογαριασμού σας.
eStatements και εικόνες επιταγών: Αναζητήστε τα εννέα πρώτα ψηφία κάτω αριστερά.
Κατάλογος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ: Αναζήτηση της τράπεζάς σας στον κατάλογο Fedwire.
Επιλογή του σωστού αριθμού δρομολόγησης
Οι τράπεζες χρησιμοποιούν συχνά διαφορετικούς αριθμούς δρομολόγησης για ACH, εμβάσματα και επιταγές. Ο αριθμός που αναγράφεται στις επιταγές σας μπορεί να μην είναι ο ίδιος που χρειάζεστε για μια μεταφορά ACH ή μια άμεση χρέωση. Αν δεν είστε σίγουροι, επιβεβαιώστε το με την τράπεζά σας ή χρησιμοποιήστε την αναζήτηση αριθμού δρομολόγησης για να βρείτε τον σωστό αριθμό. Η χρήση λανθασμένου αριθμού μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις ή επιστροφές.
Αριθμός δρομολόγησης έναντι αριθμού λογαριασμού
Αυτοί οι αριθμοί συνεργάζονται αλλά κάνουν διαφορετικές εργασίες. Ο αριθμός δρομολόγησης είναι ένας 9ψήφιος κωδικός που προσδιορίζει την τράπεζά σας και δρομολογεί τις πληρωμές ACH, τα εγχώρια εμβάσματα και τις επιταγές. Ο αριθμός λογαριασμού σας είναι ένας κωδικός 8-12 ψηφίων για τον ατομικό σας λογαριασμό. Θα βρείτε και τους δύο σε μια χάρτινη επιταγή - ο αριθμός δρομολόγησης είναι πρώτος κάτω αριστερά, ακολουθούμενος από τον αριθμό λογαριασμού.
Σε τι χρησιμεύουν οι αριθμοί δρομολόγησης;
Οι αριθμοί δρομολόγησης χρησιμοποιούνται συχνά για πληρωμές ή συναλλαγές για:
Ρύθμιση άμεσης κατάθεσης ή αυτόματης πληρωμής λογαριασμών (ACH)
Λήψη μισθού, σύνταξης, επιστροφών φόρων ή παροχών
Αποστολή ή λήψη εγχώριου εμβάσματος
Σύνδεση του τραπεζικού σας λογαριασμού με εφαρμογές μισθοδοσίας ή πληρωμών
Κατάθεση επιταγών ή επεξεργασία ηλεκτρονικών επιταγών
Δεν είστε σίγουροι ποιον αριθμό να χρησιμοποιήσετε; Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση αριθμού δρομολόγησης.
Αριθμοί δρομολόγησης έναντι κωδικών SWIFT/BIC έναντι IBAN
Για τις πληρωμές, οι λεπτομέρειες που χρειάζεστε εξαρτώνται από το πού πηγαίνουν τα χρήματα.
Αριθμοί δρομολόγησης (μόνο στις ΗΠΑ)
Ένας 9ψήφιος κωδικός για τις τράπεζες των ΗΠΑ που δρομολογεί τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων καταθέσεων, των εμβασμάτων και των επιταγών, με ασφάλεια.
Κωδικοί SWIFT/BIC (διεθνείς)
Ένας κωδικός 8-11 χαρακτήρων για χώρες εκτός ΗΠΑ. τράπεζες που δρομολογούν τις διεθνείς πληρωμές στο σωστό μέρος με ασφάλεια.
IBAN (διεθνής αριθμός λογαριασμού)
Αριθμός λογαριασμού συγκεκριμένης χώρας που χρησιμοποιείται εκτός των ΗΠΑ για τη δρομολόγηση πληρωμών στο σωστό λογαριασμό στο εξωτερικό.
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό δρομολόγησης
Ο αριθμός δρομολόγησης, που ονομάζεται επίσης αριθμός ABA ή αριθμός διαμετακόμισης δρομολόγησης, είναι ένας 9ψήφιος κωδικός που προσδιορίζει μια τράπεζα ή πιστωτική ένωση των ΗΠΑ για μεταφορές μέσω ACH, εγχώριες μεταφορές και επεξεργασία επιταγών. Συνεργάζεται με τον αριθμό λογαριασμού σας για να διασφαλίσει ότι τα χρήματα αποστέλλονται στη σωστή τράπεζα και στο σωστό λογαριασμό. Οι αριθμοί δρομολόγησης χρησιμοποιούνται μόνο για πληρωμές στις ΗΠΑ.
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό δρομολόγησης ACH για άμεση κατάθεση, μισθοδοσία και αυτόματη πληρωμή λογαριασμών. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό δρομολόγησης εμβάσματος για εγχώρια εμβάσματα. Για έντυπες επιταγές, χρησιμοποιήστε τον αριθμό δρομολόγησης που αναγράφεται στις επιταγές σας. Ορισμένες τράπεζες δημοσιεύουν διαφορετικούς αριθμούς ανά κράτος ή τύπο λογαριασμού. Αν δεν είστε σίγουροι, επιβεβαιώστε το στην ηλεκτρονική τραπεζική ή χρησιμοποιήστε την αναζήτηση αριθμού δρομολόγησης για να επιλέξετε τον σωστό αριθμό πριν στείλετε.
Συνδεθείτε στην ηλεκτρονική ή κινητή τραπεζική και ανοίξτε τις λεπτομέρειες λογαριασμού για να δείτε τον αριθμό δρομολόγησης για τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Πολλές τράπεζες παραθέτουν αριθμούς δρομολόγησης ανά κράτος ή τύπο λογαριασμού στις ιστοσελίδες τους. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση του αριθμού δρομολόγησης για να κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα της τράπεζας ή να ελέγξετε τις ηλεκτρονικές καταστάσεις και τις εικόνες επιταγών σας. Εάν βλέπετε λιγότερα από εννέα ψηφία, μπορεί να λείπει ένα αρχικό μηδέν.
Ένας έγκυρος αριθμός δρομολόγησης στις ΗΠΑ έχει εννέα ψηφία και περνάει ένα τεστ ελέγχου αθροίσματος. Εισάγετε τον 9ψήφιο κωδικό στην αναζήτηση αριθμού δρομολόγησης για να ελέγξετε τους αριθμούς δρομολόγησης και να επιβεβαιώσετε το όνομα και την τοποθεσία της τράπεζας. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του αριθμού ταιριάζει με τον τύπο της πληρωμής σας, για παράδειγμα ACH ή έμβασμα. Εάν η τράπεζα που εμφανίζεται δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας πριν στείλετε χρήματα.
Όχι. Οι αριθμοί δρομολόγησης αφορούν μόνο πληρωμές στις ΗΠΑ. Για διεθνή εμβάσματα θα χρειαστείτε συνήθως τον κωδικό SWIFT ή BIC της τράπεζας του παραλήπτη και, σε πολλές χώρες, τον IBAN ή την τοπική μορφή λογαριασμού. Εάν πρέπει να στείλετε χρήματα στο εξωτερικό, συγκρίνετε τις επιλογές σας και χρησιμοποιήστε το Xe για να δείτε τη συνολική τιμή εκ των προτέρων, να λάβετε μια σαφή εκτίμηση παράδοσης και να παρακολουθήσετε τη μεταφορά σας.
Οι μεγάλες τράπεζες έχουν συχνά διαφορετικούς αριθμούς δρομολόγησης ανά πολιτεία, ανά τύπο πληρωμής ή λόγω συγχωνεύσεων. Επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στον λογαριασμό και τον τύπο πληρωμής σας. Εάν η τράπεζά σας σας ειδοποιήσει για μια αλλαγή, ενημερώστε τις άμεσες καταθέσεις, τη μισθοδοσία και τις πληρωμές λογαριασμών για να αποφύγετε καθυστερήσεις ή επιστροφές. Όταν έχετε αμφιβολίες, επαληθεύστε στο online banking ή με την αναζήτηση του αριθμού δρομολόγησης.
Αποποίηση ευθύνης
Οι αριθμοί δρομολόγησης, τα ονόματα των τραπεζών, οι διευθύνσεις και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται εδώ παρέχονται μόνο για γενικές πληροφορίες. Παρόλο που προσπαθούμε να διατηρούμε αυτή τη σελίδα ακριβή, η Xe δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, ενημερωμένες ή απαλλαγμένες από σφάλματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να αλλάξουν τα στοιχεία τους χωρίς προειδοποίηση.
Η Xe δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με το νομικό καθεστώς, την αδειοδότηση ή τη λειτουργική ακεραιότητα οποιασδήποτε τράπεζας ή διαμεσολαβητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Η συμπερίληψη δεν συνιστά έγκριση ή επαλήθευση.
Κάθε μεταφορά ή απόφαση που λαμβάνετε με βάση αυτές τις πληροφορίες γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Xe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στα δεδομένα ή από συναλλαγές με τρίτους που αναφέρονται εδώ.
Επιβεβαιώνετε πάντα όλες τις λεπτομέρειες απευθείας με το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πριν ξεκινήσετε μια συναλλαγή.
Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών παρέχεται μόνο στα αγγλικά. Τμήματα αυτής της σελίδας ενδέχεται να εμφανίζονται σε άλλες γλώσσες, αλλά η νομική αποποίηση ευθύνης παραμένει στα αγγλικά για να διατηρηθεί η ακρίβεια και η πρόθεσή της.