Αποποίηση ευθύνης

Οι αριθμοί δρομολόγησης, τα ονόματα των τραπεζών, οι διευθύνσεις και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται εδώ παρέχονται μόνο για γενικές πληροφορίες. Παρόλο που προσπαθούμε να διατηρούμε αυτή τη σελίδα ακριβή, η Xe δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, ενημερωμένες ή απαλλαγμένες από σφάλματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να αλλάξουν τα στοιχεία τους χωρίς προειδοποίηση.

Η Xe δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με το νομικό καθεστώς, την αδειοδότηση ή τη λειτουργική ακεραιότητα οποιασδήποτε τράπεζας ή διαμεσολαβητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Η συμπερίληψη δεν συνιστά έγκριση ή επαλήθευση.

Κάθε μεταφορά ή απόφαση που λαμβάνετε με βάση αυτές τις πληροφορίες γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Xe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στα δεδομένα ή από συναλλαγές με τρίτους που αναφέρονται εδώ.

Επιβεβαιώνετε πάντα όλες τις λεπτομέρειες απευθείας με το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πριν ξεκινήσετε μια συναλλαγή.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών παρέχεται μόνο στα αγγλικά. Τμήματα αυτής της σελίδας ενδέχεται να εμφανίζονται σε άλλες γλώσσες, αλλά η νομική αποποίηση ευθύνης παραμένει στα αγγλικά για να διατηρηθεί η ακρίβεια και η πρόθεσή της.