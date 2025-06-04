Επικυρωτής αριθμών δρομολόγησης
Επικολλήστε έναν 9ψήφιο αριθμό δρομολόγησης για να επιβεβαιώσετε ότι είναι έγκυρος πριν στείλετε μια πληρωμή.
Προστατέψτε την πληρωμή σας με ακρίβεια
Η χρήση του σωστού αριθμού δρομολόγησης προστατεύει την πληρωμή σας από καθυστερήσεις, τέλη και λανθασμένες κατευθύνσεις. Στις ΗΠΑ, οι τράπεζες ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς δρομολόγησης για ACH και τηλεγραφικά εμβάσματα, ενώ ορισμένες μεγάλες τράπεζες χρησιμοποιούν αριθμούς ανά πολιτεία. Αν εισαγάγετε λάθος, η μεταφορά σας μπορεί να απορριφθεί ή να αναρτηθεί σε λάθος ουρά εργασιών.
Μορφή αριθμού δρομολόγησης
Κάθε αριθμός δρομολόγησης στις ΗΠΑ (ABA/RTN) έχει μήκος 9 ψηφίων:
Περιφέρεια / Ομοσπονδιακή περιφέρεια (AAAA): Προσδιορίζει την ομοσπονδιακή περιφέρεια και την περιοχή επεξεργασίας για την τράπεζά σας.
Αναγνωριστικό ιδρύματος ABA (BBBB): Προσδιορίζει τη συγκεκριμένη τράπεζά σας στην εν λόγω περιφέρεια, όπως ένα τραπεζικό αναγνωριστικό.
Δείκτης ελέγχου (C): Ένα τελικό ψηφίο "μαθηματικού ελέγχου" που βοηθά στη σύλληψη τυπογραφικών λαθών ή λανθασμένων καταχωρίσεων.
Παράδειγμα αριθμού δρομολόγησης
Επιλογή του σωστού αριθμού δρομολόγησης
Οι τράπεζες χρησιμοποιούν συχνά διαφορετικούς αριθμούς δρομολόγησης για ACH, εμβάσματα και επιταγές. Ο αριθμός που αναγράφεται στις επιταγές σας μπορεί να μην είναι ο ίδιος που χρειάζεστε για μια μεταφορά ACH ή μια άμεση χρέωση. Αν δεν είστε σίγουροι, επιβεβαιώστε το με την τράπεζά σας ή χρησιμοποιήστε την αναζήτηση αριθμού δρομολόγησης για να βρείτε τον σωστό αριθμό. Η χρήση λανθασμένου αριθμού μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις ή επιστροφές.
Συνήθη σφάλματα
Οι αριθμοί δρομολόγησης αποτυγχάνουν συχνότερα λόγω λανθασμένης πληκτρολόγησης ψηφίου, αναντιστοιχίας του αθροίσματος ελέγχου, χρήσης αριθμού ACH όταν απαιτείται αριθμός εμβάσματος (ή το αντίστροφο), διαφοροποιήσεων ανάλογα με την πολιτεία σε μεγάλες τράπεζες, αλλαγών που σχετίζονται με συγχωνεύσεις ή απλής μορφοποίησης όπως κενά και παύλες. Ακόμη και μικρά λάθη μπορούν να σας ωθήσουν να ξεπεράσετε τους ημερήσιους χρόνους διακοπής και να προσθέσετε ημέρες σε μια μεταφορά. Η χρήση του σωστού αριθμού δρομολόγησης αποτρέπει επιστροφές, καθυστερήσεις και λανθασμένες κατευθύνσεις κεφαλαίων.
Σύνολο
Πρέπει να στείλετε χρήματα διεθνώς;
Οι διεθνείς μεταφορές χρημάτων με τις παραδοσιακές τράπεζες μπορεί να είναι ακριβές χάρη στις χαμηλές τιμές και τις επιπλέον χρεώσεις. Η Xe σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα με ανταγωνιστικές τιμές και χαμηλές, διαφανείς χρεώσεις. Στείλτε χρήματα σε 190+ χώρες σε 130+ νομίσματα, δείτε εκ των προτέρων τη συνολική σας τιμή, λάβετε μια αξιόπιστη εκτίμηση παράδοσης και παρακολουθήστε τη μεταφορά σας από την αρχή μέχρι το τέλος.
Αριθμοί δρομολόγησης έναντι κωδικών SWIFT/BIC έναντι IBAN
Για τις πληρωμές, οι λεπτομέρειες που χρειάζεστε εξαρτώνται από το πού πηγαίνουν τα χρήματα.
Αριθμοί δρομολόγησης (μόνο στις ΗΠΑ)
Ένας 9ψήφιος κωδικός για τις τράπεζες των ΗΠΑ που δρομολογεί τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων καταθέσεων, των εμβασμάτων και των επιταγών, με ασφάλεια.
Κωδικοί SWIFT/BIC (διεθνείς)
Ένας κωδικός 8-11 χαρακτήρων για χώρες εκτός ΗΠΑ. τράπεζες που δρομολογούν τις διεθνείς πληρωμές στο σωστό μέρος με ασφάλεια.
IBAN (διεθνής αριθμός λογαριασμού)
Αριθμός λογαριασμού συγκεκριμένης χώρας που χρησιμοποιείται εκτός των ΗΠΑ για τη δρομολόγηση πληρωμών στο σωστό λογαριασμό στο εξωτερικό.
Συχνές ερωτήσεις για την επικύρωση αριθμού δρομολόγησης
Ο αριθμός δρομολόγησης - που ονομάζεται επίσης αριθμός δρομολόγησης ABA - προσδιορίζει μια τράπεζα ή πιστωτική ένωση των ΗΠΑ για εγχώριες πληρωμές. Έχει μήκος εννέα ψηφίων και απαιτείται, μαζί με τον αριθμό λογαριασμού σας, για τη διεκπεραίωση μεταφορών ACH και πολλών εγχώριων εμβασμάτων.
Ο αριθμός δρομολόγησης προσδιορίζει την τράπεζα- ο αριθμός λογαριασμού προσδιορίζει τον συγκεκριμένο λογαριασμό σας στην εν λόγω τράπεζα. Συνήθως χρειάζεστε και τα δύο για να ρυθμίσετε μια πληρωμή.
Ορισμένα ιδρύματα χρησιμοποιούν έναν αριθμό δρομολόγησης για τις μεταφορές ACH και έναν ξεχωριστό αριθμό για τις εγχώριες μεταφορές, επειδή οι πληρωμές διεκπεραιώνονται σε διαφορετικά δίκτυα. Χρησιμοποιείτε πάντα τον αριθμό που ορίζει η τράπεζά σας για τον τύπο πληρωμής.
Οι μεγάλες τράπεζες συχνά εκχωρούν ειδικούς αριθμούς δρομολόγησης για συγκεκριμένες πολιτείες ή περιοχές, προκειμένου να δρομολογούν αποτελεσματικά τις συναλλαγές ACH. Ελέγξτε τον αριθμό στην εφαρμογή ή την κατάσταση λογαριασμού της τράπεζάς σας για να ταιριάζει με την πολιτεία και τον τύπο του λογαριασμού σας.
Αναζητήστε στην εφαρμογή της τράπεζάς σας για κινητά στην ενότητα "Λεπτομέρειες λογαριασμού", στην τραπεζική σας δήλωση ή σε μια έντυπη επιταγή (ο αριθμός δρομολόγησης είναι τα εννέα πρώτα ψηφία στη γραμμή MICR). Εάν η τράπεζά σας αναφέρει ξεχωριστούς αριθμούς ACH και έμβασμα, επιλέξτε αυτόν που αντιστοιχεί στην πληρωμή σας.
Όχι. Οι αριθμοί δρομολόγησης αφορούν εγχώριες πληρωμές στις ΗΠΑ. Για διεθνείς μεταφορές, συνήθως χρησιμοποιείτε ένα SWIFT/BIC και, κατά περίπτωση, ένα IBAN ή μια τοπική μορφή λογαριασμού. Το Xe υποστηρίζει αναζητήσεις SWIFT/BIC και διεθνείς πληρωμές.
Οι πληρωμές ενδέχεται να επιστραφούν, να καθυστερήσουν μετά την παρέλευση των ημερήσιων προθεσμιών ή να δρομολογηθούν εσφαλμένα. Η χρήση του σωστού αριθμού δρομολόγησης σας βοηθά να αποφύγετε επιστροφές, τέλη και καθυστερήσεις επεξεργασίας.
Αποποίηση ευθύνης
Οι αριθμοί δρομολόγησης, τα ονόματα των τραπεζών, οι διευθύνσεις και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται εδώ παρέχονται μόνο για γενικές πληροφορίες. Παρόλο που προσπαθούμε να διατηρούμε αυτή τη σελίδα ακριβή, η Xe δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, ενημερωμένες ή απαλλαγμένες από σφάλματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να αλλάξουν τα στοιχεία τους χωρίς προειδοποίηση.
Η Xe δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με το νομικό καθεστώς, την αδειοδότηση ή τη λειτουργική ακεραιότητα οποιασδήποτε τράπεζας ή διαμεσολαβητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Η συμπερίληψη δεν συνιστά έγκριση ή επαλήθευση.
Κάθε μεταφορά ή απόφαση που λαμβάνετε με βάση αυτές τις πληροφορίες γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Xe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στα δεδομένα ή από συναλλαγές με τρίτους που αναφέρονται εδώ.
Επιβεβαιώνετε πάντα όλες τις λεπτομέρειες απευθείας με το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πριν ξεκινήσετε μια συναλλαγή.
Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών παρέχεται μόνο στα αγγλικά. Τμήματα αυτής της σελίδας ενδέχεται να εμφανίζονται σε άλλες γλώσσες, αλλά η νομική αποποίηση ευθύνης παραμένει στα αγγλικά για να διατηρηθεί η ακρίβεια και η πρόθεσή της.