Τι είναι ο αριθμός δρομολόγησης;
Ο αριθμός δρομολόγησης είναι ένας 9ψήφιος κωδικός που ταυτοποιεί μια τράπεζα ή πιστωτική ένωση των ΗΠΑ. Ονομάζεται επίσης αριθμός ABA ή αριθμός διαμετακόμισης δρομολόγησης (RTN) και κατευθύνει τις μεταφορές ACH, τις εγχώριες εμβασματικές πληρωμές και την επεξεργασία επιταγών στο σωστό ίδρυμα και στη σωστή τοποθεσία. Χρησιμοποιείτε πάντα τον σωστό αριθμό δρομολόγησης για να αποφύγετε καθυστερημένες μεταφορές.
Μορφή αριθμού δρομολόγησης
Κάθε αριθμός δρομολόγησης στις ΗΠΑ (ABA/RTN) έχει μήκος 9 ψηφίων:
Περιφέρεια / Ομοσπονδιακή περιφέρεια (AAAA): Προσδιορίζει την ομοσπονδιακή περιφέρεια και την περιοχή επεξεργασίας για την τράπεζά σας.
Αναγνωριστικό ιδρύματος ABA (BBBB): Προσδιορίζει τη συγκεκριμένη τράπεζά σας στην εν λόγω περιφέρεια, όπως ένα τραπεζικό αναγνωριστικό.
Δείκτης ελέγχου (C): Ένα τελικό ψηφίο "μαθηματικού ελέγχου" που βοηθά στη σύλληψη τυπογραφικών λαθών ή λανθασμένων καταχωρίσεων.
Παράδειγμα αριθμού δρομολόγησης
Σύνολο
Πρέπει να στείλετε χρήματα διεθνώς;
Οι διεθνείς μεταφορές χρημάτων με τις παραδοσιακές τράπεζες μπορεί να είναι ακριβές χάρη στις χαμηλές τιμές και τις επιπλέον χρεώσεις. Η Xe σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα με ανταγωνιστικές τιμές και χαμηλές, διαφανείς χρεώσεις. Στείλτε χρήματα σε 190+ χώρες σε 130+ νομίσματα, δείτε εκ των προτέρων τη συνολική σας τιμή, λάβετε μια αξιόπιστη εκτίμηση παράδοσης και παρακολουθήστε τη μεταφορά σας από την αρχή μέχρι το τέλος.
Αριθμός δρομολόγησης έναντι αριθμού λογαριασμού
Αυτοί οι αριθμοί συνεργάζονται αλλά κάνουν διαφορετικές εργασίες. Ο αριθμός δρομολόγησης είναι ένας 9ψήφιος κωδικός που προσδιορίζει την τράπεζά σας και δρομολογεί τις πληρωμές ACH, τα εγχώρια εμβάσματα και τις επιταγές. Ο αριθμός λογαριασμού σας είναι ένας κωδικός 8-12 ψηφίων για τον ατομικό σας λογαριασμό. Θα βρείτε και τους δύο σε μια χάρτινη επιταγή - ο αριθμός δρομολόγησης είναι πρώτος κάτω αριστερά, ακολουθούμενος από τον αριθμό λογαριασμού.
Αριθμοί δρομολόγησης έναντι κωδικών SWIFT/BIC έναντι IBAN
Για τις πληρωμές, οι λεπτομέρειες που χρειάζεστε εξαρτώνται από το πού πηγαίνουν τα χρήματα.
Αριθμοί δρομολόγησης (μόνο στις ΗΠΑ)
Ένας 9ψήφιος κωδικός για τις τράπεζες των ΗΠΑ που δρομολογεί τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων καταθέσεων, των εμβασμάτων και των επιταγών, με ασφάλεια.
Κωδικοί SWIFT/BIC (διεθνείς)
Ένας κωδικός 8-11 χαρακτήρων για χώρες εκτός ΗΠΑ. τράπεζες που δρομολογούν τις διεθνείς πληρωμές στο σωστό μέρος με ασφάλεια.
IBAN (διεθνής αριθμός λογαριασμού)
Αριθμός λογαριασμού συγκεκριμένης χώρας που χρησιμοποιείται εκτός των ΗΠΑ για τη δρομολόγηση πληρωμών στο σωστό λογαριασμό στο εξωτερικό.
Συχνές ερωτήσεις
Ο αριθμός δρομολόγησης (ABA) είναι ένας εννεαψήφιος κωδικός που προσδιορίζει μια τράπεζα ή πιστωτική ένωση των ΗΠΑ για εγχώριες πληρωμές όπως οι μεταφορές μέσω ACH και τα εμβάσματα.
Όχι πάντα. Ορισμένες τράπεζες χρησιμοποιούν έναν αριθμό δρομολόγησης για το ACH και έναν διαφορετικό για τα εγχώρια εμβάσματα. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό που ορίζει η τράπεζά σας για τον τύπο πληρωμής σας.
Όχι. Οι αριθμοί δρομολόγησης αφορούν εγχώριες πληρωμές στις ΗΠΑ. Για διεθνή εμβάσματα, χρησιμοποιήστε SWIFT/BIC και, κατά περίπτωση, IBAN ή τοπική μορφή λογαριασμού.
Οι πληρωμές μπορεί να επιστραφούν ή να καθυστερήσουν, ειδικά αν δεν προλάβετε τις καθημερινές προθεσμίες. Πάντα να επαληθεύετε τον σωστό αριθμό για ACH ή έμβασμα πριν από την αποστολή.
Αποποίηση ευθύνης
Οι αριθμοί δρομολόγησης, τα ονόματα των τραπεζών, οι διευθύνσεις και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται εδώ παρέχονται μόνο για γενικές πληροφορίες. Παρόλο που προσπαθούμε να διατηρούμε αυτή τη σελίδα ακριβή, η Xe δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, ενημερωμένες ή απαλλαγμένες από σφάλματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να αλλάξουν τα στοιχεία τους χωρίς προειδοποίηση.
Η Xe δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με το νομικό καθεστώς, την αδειοδότηση ή τη λειτουργική ακεραιότητα οποιασδήποτε τράπεζας ή διαμεσολαβητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Η συμπερίληψη δεν συνιστά έγκριση ή επαλήθευση.
Κάθε μεταφορά ή απόφαση που λαμβάνετε με βάση αυτές τις πληροφορίες γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Xe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στα δεδομένα ή από συναλλαγές με τρίτους που αναφέρονται εδώ.
Επιβεβαιώνετε πάντα όλες τις λεπτομέρειες απευθείας με το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πριν ξεκινήσετε μια συναλλαγή.
Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών παρέχεται μόνο στα αγγλικά. Τμήματα αυτής της σελίδας ενδέχεται να εμφανίζονται σε άλλες γλώσσες, αλλά η νομική αποποίηση ευθύνης παραμένει στα αγγλικά για να διατηρηθεί η ακρίβεια και η πρόθεσή της.