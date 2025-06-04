Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Mizuho Bank για τη μετατροπή του Γιεν Ιαπωνίας (JPY) σε Ευρώ (EUR) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Ευρώ από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Mizuho Bankσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.