Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το MBH Bank για τη μετατροπή του Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) σε Γιεν Ιαπωνίας (JPY) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Γιεν Ιαπωνίας από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του MBH Bankσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.