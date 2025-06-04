Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το MBH Bank για τη μετατροπή του Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Ελβετικό Φράγκο από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του MBH Bankσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.