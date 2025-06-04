Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Macquarie για τη μετατροπή του Δολάριο Αυστραλίας (AUD) σε Ευρώ (EUR) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Ευρώ από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Macquarieσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.