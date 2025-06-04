Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Luminor Estonia για τη μετατροπή του Ευρώ (EUR) σε Δολάριο ΗΠΑ (USD) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Δολάριο ΗΠΑ από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Luminor Estoniaσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.