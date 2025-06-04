Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Kuveyt Turk για τη μετατροπή του Λίρα Τουρκίας (TRY) σε Δολάριο Αυστραλίας (AUD) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Δολάριο Αυστραλίας από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Kuveyt Turkσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.