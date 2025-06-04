Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Banques Populaires για τη μετατροπή του Ευρώ (EUR) σε Δολάριο Καναδά (CAD) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Δολάριο Καναδά από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Banques Populairesσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.