EUR - Euro

Einführung des Euro

Am 1. Januar 1999 beschlossen elf Länder in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU), ihre eigene Währung aufzugeben und den Euro (EUR) als Währung zu übernehmen: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien. Auch Vatikanstadt nahm an diesem Währungswechsel teil. Griechenland folgte am 1. Januar 2001, Slowenien am 1. Januar 2007, Malta und Zypern am 1. Januar 2008 und die Slowakei am 1. Januar 2009.

Zusätzliche Euro-Regionen

Jede Region, die zuvor Währungen aus den oben genannten Ländern verwendet hat, hat ebenfalls den Euro übernommen. Dies gilt für das Fürstentum Andorra, das Fürstentum Monaco und die Republik San Marino. Ebenfalls davon betroffen sind Territorien, Departments, Gebiete oder Gebietskörperschaften von Ländern der Eurozone wie zum Beispiel die Azoren, die Balearischen Inseln, die Kanarischen Inseln, die Europa-Insel, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Juan de Nova, die Inselgruppe Madeira, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin sowie Saint-Pierre und Miquelon, um nur einige zu nennen.

Wert der obsoleten Landeswährungen

Euro-Scheine und -Münzen wurden am 1. Januar 2002 in den oben genannten Ländern in Umlauf gebracht. Ab diesem Zeitpunkt wurden alle Transaktionen in diesen Ländern in Euro durchgeführt und die "alten" Scheine und Münzen dieser Länder wurden nach und nach aus dem Umlauf genommen. Das genaue Datum, an dem jede "alte" Währung als gesetzliches Zahlungsmittel eingestellt wurde, ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.