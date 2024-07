EUR - Euro

Pour plus de commodité (et parce que leurs valeurs sont désormais définitives par rapport à l’euro, comme indiqué ci-dessus), le XE Universal Currency Converter continuera de prendre ces unités en charge même après leur retrait de la circulation. En outre, la plupart des devises remplacées par l’euro seront toujours échangeables physiquement en des lieux spécifiques et ce, pendant plusieurs années. Pour en savoir plus, reportez-vous au site officiel de l’euro répertorié dans la section Liens utiles, ci-dessous.

Ancienne Unité de compte européenne (ECU)

L’euro n’est pas semblable à l’ancienne Unité de compte européenne (ou "ECU"), auparavant listée par nos services sous l’acronyme "XEU". L’ECU constituait un "panier" théorique de devises plutôt qu’une devise en tant que telle. Aucun billet ni aucune pièce en "ECU" n’a jamais vu le jour. L’ECU a été remplacé par l’euro à tous points de vue, l’euro étant une véritable devise.

Orthographe et majuscules

Remarque à propos de l’orthographe et des majuscules : l’orthographe officielle de l’unité de devise EUR en français est "euro", avec un "e" minuscule. Toutefois, la pratique courante tend à l’écrire "Euro", avec un "E" majuscule. Étant donné que d’autres noms de devises sont généralement orthographiés avec une majuscule, cela permet de différencier le nom "Euro", signifiant la devise EUR, du suffixe général "euro", qui renvoie à tout ce qui a trait à l’Europe, même vaguement. Cette pratique est particulièrement répandue en marketing et en publicité, où l’on peut parfois lire des déclarations telles que « Essayez le nouveau gel™ avec sa tenue et son style euro ! »" Toutefois, cette nuance linguistique peut paraître très subtile, même pour des francophones. Il est également important de noter que plusieurs langues utilisent des orthographes officielles différentes pour le nom ou l’unité EUR, qui peuvent ou non correspondre à l’utilisation générale. Exemples : Ege (finnois), Eumeln (allemand), Leru (espagnol), Neuro (italien), Quid (anglais irlandais) et Teuro (allemand).

Liens utiles :

Pour en savoir plus sur l’euro, nous vous recommandons de visiter les sites suivants, notamment celui de la Banque centrale européenne. Ces sites comportent des actualités récentes sur l’euro de même que des informations sur la mise en place, l’orthographe, la législation, et bien plus encore.