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EUR - 歐元

The 歐元 is the currency of 歐元成員國. Our currency rankings show that the most popular 歐元 exchange rate is the EUR to USD rate. The currency code for 歐元 is EUR, and the currency symbol is €. Below, you'll find 歐元 rates and a currency converter.

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歐洲的中央銀行名為歐洲中央銀行 (ECB)，而截至 2011 年為止，有 17 個歐盟成員國採用歐元。 由於有許多機構及個人買賣歐元，歐元成為外匯市場交易量第二大的貨幣。 歐元 (Euro) 的其他名稱有 Teuro（德文）、Yoyo（愛爾蘭英文）、Leru（西班牙文），以及 Ege（芬蘭文）。

引入歐元
在 1999 年 1 月 1 日，歐洲經濟及貨幣聯盟 (EMU) 中的 11 個國家決定放棄本國的貨幣，而採用歐元 (EUR)： 奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙及西班牙。 梵蒂岡城也參與了這次換幣。 其後跟隨的國家計有希臘（2001 年 1 月 1 日）、斯洛文尼亞（2007 年 1 月 1 日）、馬耳他及塞浦路斯（2008 年 1 月 1 日），以及斯洛伐克（2009 年 1 月 1 日）。

補充的歐元地區
任何之前曾使用以上國家的貨幣，同時採用了歐元的地區。 以上所述適用於安道爾公國、摩納哥公國，以及聖馬力諾共和國。 以上所述也適用於任何歐元區國家的領地、省、屬地或群體，且列舉一小部分例子，如亞速爾群島、巴利阿里群島、加納利群島、歐羅巴島、法屬圭亞那、瓜德羅普島、新胡安島、馬德拉群島、馬提尼克島、馬約特島、留尼旺、聖馬丁、聖皮埃爾和密克隆群島。

作廢國家貨幣的價值
歐元鈔票及硬幣於 2002 年 1 月 1 日開始在上述國家流通。 當時所有在那些國家的交易均以歐元計價，而這些國家的"舊"鈔及硬幣則逐漸不再流通。 每種"舊"貨幣終止作為法定貨幣的具體日期見於下表的附註。

參與國家的官方固定歐元匯率
舊有貨幣 以歐元兌換 作廢
ATS 奧地利先令 1 歐元 = 13.7603 奧地利先令 2002 年 2 月 28 日
BEF 比利時法郎 1 歐元 = 40.3399 比利時法郎 2002 年 2 月 28 日
CYP 塞浦路斯鎊 1 歐元 = 0.585274 塞浦路斯鎊 2008 年 1 月 31 日
DEM 德國馬克 1 歐元 = 1.95583 德國馬克 2002 年 2 月 28 日
EEK 愛沙尼亞克朗 1 歐元 = 15.6466 愛沙尼亞克朗 2001 年 1 月 15 日
ESP 西班牙比塞塔 1 歐元 = 166.386 西班牙比塞塔 2002 年 2 月 28 日
FIM 芬蘭馬克 1 歐元 = 5.94573 芬蘭馬克 2002 年 2 月 28 日
FRF 法國法郎 1 歐元 = 6.55957 法國法郎 2002 年 2 月 17 日
GRD 希臘德拉克馬 1 歐元 = 340.750 希臘德拉克馬 2002 年 2 月 28 日
HRK 克羅地亞庫納 1 歐元 = 7.53450 克羅地亞庫納 2023 年 1 月 1 日
IEP 愛爾蘭鎊 1 歐元 = 0.787564 愛爾蘭鎊 2002 年 2 月 9 日
ITL 意大利里拉 1 歐元 = 1936.27 意大利里拉 2002 年 2 月 28 日
LUF 盧森堡法郎 1 歐元 = 40.3399 盧森堡法郎 2002 年 2 月 28 日
MTL 馬耳他里拉 1 歐元 = 0.429300 馬耳他里拉 2008 年 1 月 31 日
NLG 荷蘭盾 1 歐元 = 2.20371 荷蘭盾 2002 年 1 月 28 日
PTE 葡萄牙埃斯庫多 1 歐元 = 200.482 葡萄牙埃斯庫多 2002 年 2 月 28 日
SIT 斯洛文尼亞托拉爾 1 歐元 = 239.640 斯洛文尼亞托拉爾 2007 年 1 月 14 日
SKK 斯洛伐克克朗 1 歐元 = 30.1260 斯洛伐克克朗 2009 年 1 月 17 日
VAL 梵蒂岡城里拉 1 歐元 = 1936.27 梵蒂岡城里拉 2002 年 2 月 28 日

為方便起見，而且因為它們在以上所列的兌換歐元設定價值已不可撤回，即使在它們不再流通後，XE XE Currency Converter 將繼續支援這些貨幣單位。 此外，大部分不再繼續使用的歐洲貨幣仍有許多年的時間可於特別地點進行兌換。 有關詳情，請參閱以下相關連結部分所列的官方歐元網站。

前歐洲貨幣單位 (ECU)
歐元並不等同前歐洲貨幣單位（或 "ECU"）。前歐洲貨幣單位已在我們的服務中列作 "XEU"。 歐洲貨幣單位理論上是"一籃子"貨幣，本身並非一種貨幣，而"歐洲貨幣單位"鈔票或硬幣也從沒有存在過。 無論如何，歐洲貨幣單位已被真實的貨幣歐元取代。

拼寫及大寫
拼寫及大寫：歐元貨幣單位的官方英文拼寫為 "euro"，有一個小楷 "e"，不過普遍上業界習慣將它拼寫為 "Euro"，有一個大楷 "E"。由於其他貨幣名稱一般使用大楷，這樣做有助將解釋作歐洲貨幣的名詞 "Euro"，與可解釋作任何跟歐洲相關事物的一般性形容詞 "euro" 區別出來。 這種做法在市場推廣及廣告方面尤其普遍，我們常會看到這類的表達方式：“嘗試一下全新黏糊糊 (Try new Goop™) 髮蠟，具正宗歐洲風格，讓您保持髮型！”" 不過這種語言上的差別非常輕微，即使對於以英文作母語的人士也是如此。 我們還要注意的是，歐元的名稱或單位在許多語言中有不同的官方拼寫，在一般使用上也可能一致或不一致。 這些包括： Ege（芬蘭文）、Eumeln（德文）、Leru（西班牙文）、Neuro（意大利文）、Quid（愛爾蘭英文）及 Teuro（德文）。

相關連結：
欲知更多歐元的資料，我們鼓勵您瀏覽以下連結，尤其是歐洲中央銀行。 這些網站包括近期的歐元新聞，以及如執行、拼寫、法律等等問題。

歐元 Stats

Name歐元
Symbol
Minor unit1/100 = 仙
Minor unit symbolcent
Top EUR conversionEUR to USD
Top EUR chartEUR to USD chart

歐元 Profile

NicknamesEge (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
CoinsFreq used: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Rarely used: 1cent, 2cent
Bank notesFreq used: €5, €10, €20, €50, €100
Rarely used: €200, €500
Central bank歐洲中央銀行
Users
歐元成員國, 安道爾, 奧地利, 亞速爾群島, 巴利阿里群島, 比利時, 加納利群島, 塞浦路斯, 芬蘭, 法國, 法屬圭亞那, 法國南部領土, 德國, 希臘, 瓜德羅普島, 荷蘭, 聖座（梵蒂岡城）, 愛爾蘭, 意大利, 盧森堡, 馬德拉群島, 馬耳他, 摩納哥, 黑山, 荷蘭, 葡萄牙, 留尼旺, 聖皮埃爾和密克隆群島, 聖馬丁, 聖馬力諾, 斯洛伐克, 斯洛文尼亞, 西班牙, 梵蒂岡城（聖座）, 愛沙尼亞, 立陶宛, 拉脫維亞

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