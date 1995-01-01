引入歐元

在 1999 年 1 月 1 日，歐洲經濟及貨幣聯盟 (EMU) 中的 11 個國家決定放棄本國的貨幣，而採用歐元 (EUR)： 奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙及西班牙。 梵蒂岡城也參與了這次換幣。 其後跟隨的國家計有希臘（2001 年 1 月 1 日）、斯洛文尼亞（2007 年 1 月 1 日）、馬耳他及塞浦路斯（2008 年 1 月 1 日），以及斯洛伐克（2009 年 1 月 1 日）。

補充的歐元地區

任何之前曾使用以上國家的貨幣，同時採用了歐元的地區。 以上所述適用於安道爾公國、摩納哥公國，以及聖馬力諾共和國。 以上所述也適用於任何歐元區國家的領地、省、屬地或群體，且列舉一小部分例子，如亞速爾群島、巴利阿里群島、加納利群島、歐羅巴島、法屬圭亞那、瓜德羅普島、新胡安島、馬德拉群島、馬提尼克島、馬約特島、留尼旺、聖馬丁、聖皮埃爾和密克隆群島。

作廢國家貨幣的價值

歐元鈔票及硬幣於 2002 年 1 月 1 日開始在上述國家流通。 當時所有在那些國家的交易均以歐元計價，而這些國家的"舊"鈔及硬幣則逐漸不再流通。 每種"舊"貨幣終止作為法定貨幣的具體日期見於下表的附註。