全球最值得信賴的貨幣數據 API
憑藉 30 多年的外匯和貨幣經驗，我們的貨幣數據 API 提供數百種全球貨幣的即時、準確、可靠的貨幣兌換數據。Xe 的專屬匯率直接來自金融資料供應商和信譽良好的銀行。
提供220多種世界貨幣的即時、準確、可靠的數據。
Xe 的貨幣資料 API 整合了 100 多個信譽卓著的全球資料來源。這使我們能夠提供最準確、最新的數據。我們會動態偵測並過濾掉任何錯誤，為您提供可靠的貨幣 API 和資料。
實施簡單快捷
我們的貨幣資料API是專為開發者打造的。我們讓您輕鬆將其整合到現有軟體中。您將收到 Java、NodeJS、PHP 和 Python 的 SDK。
貨幣轉換工具和匯率
除了即時數據，還能獲得更多其他資訊。XECD 提供歷史利率、每月平均值、貨幣波動性以及可自訂利率保證金的功能。
220多種貨幣、金屬和加密貨幣
我們的貨幣資料 API 提供數百種全球貨幣、貴金屬、精選加密貨幣和準確的中央銀行匯率。
準確、可靠且最新的匯率
查看最新匯率，最快每 60 秒更新一次。透過我們的貨幣混合器，Xe 確保我們的貨幣數據 API 擁有最準確的全球匯率。
功能強大且可擴展的貨幣數據 API
從中小企業到財富 500 強企業，各行各業的數千家企業都在使用 Xe 的貨幣資料 API。使用我們的外匯貨幣轉換器 API，您將獲得有保障的可用性、可擴展的交易量以及毫秒級的回應速度。可輕鬆與您現有的軟體集成，包括 Microsoft Dynamics、Oracle、Sage、SAP 等。
豐富的 API 文件
我們詳盡的貨幣 API 文件包含豐富的簡明說明和程式碼範例，方便使用者輕鬆實現。非技術快速入門指南- 透過免費試用體驗我們的 API
技術規格 PDF - 為開發人員打造的強大 JSON API
Xe 貨幣資料 Swagger - 存取用戶端和服務端 SDK
我們的 API GitHub 程式碼庫- 充分利用我們的貨幣資料 API
選取您的語言
Xe的貨幣數據API可為您的業務需求提供值得信賴的匯率。選擇費率更新頻率和每月 API 費率請求次數。
如果以下方案無法滿足您的需求，請與我們聯絡。
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
與我們合作
我們正在尋找軟體供應商、IT 專業服務提供者和推薦合作夥伴，與我們合作並利用我們的 API 來創造創新產品和服務。與 Xe Currency Data 合作可獲得強大的基礎架構、完善的 API 文件、再分發機會、聯合品牌推廣和推薦計畫機會。
整合 Xe 的貨幣資料 API
在 Xe，我們致力於提供優質支援。我們很樂意根據您企業的獨特使用情況客製化貨幣資料 API 包。如果您有興趣與 Xe 合作，請聯絡我們。
貨幣資料 API
Xe 的貨幣資料 API 是一款對開發者友善的工具，可提供來自 100 多個全球資料來源的 220 多種貨幣的即時、準確的匯率資料。實施 XECD 以獲得歷史匯率、月平均值和貨幣波動性。
我們的貨幣數據 API 是一個值得信賴的 API，它從 100 多個金融機構和中央銀行獲取匯率資訊。我們會偵測並過濾掉任何錯誤，並每 60 秒更新一次匯率數據，以提供最新資訊。
其他功能可能因套餐而異。所有 XECD API 都具有：
即時和歷史匯率
月平均值
貨幣波動率數據
時間範圍查詢
可自訂的利潤率和定價功能
為了盡可能簡化您的整合過程，Xe 提供了 Java、NodeJS、PHP 和 Python 的 SDK。我們還提供豐富的 API 文檔，例如非技術性的快速入門指南、技術規格 PDF 和 GitHub 儲存庫。
Xe 的 API 具有可擴充性，可與 Microsoft Dynamics、Oracle、Sage Intacct、SAP 等平台整合。根據您選擇的套餐，貨幣資料 API 可與 ERP、CRM 和 SaaS 應用程式搭配使用。
是的！ Xe 提供免費試用，您可以探索 API 的功能，並了解它如何融入您的軟體環境。在選擇套餐之前，您可以先自行體驗，無需任何承諾。