- Home
- Xe平台 | 嵌入式支付API與貨幣數據
深受全球企業信賴
簡化的全球支付
在客戶體驗過程中提供無縫的跨境支付體驗。透過我們現代化且靈活的 API，您可以將 Xe 的全球支付功能直接嵌入到您的財務團隊所依賴的任何平台中，只需點擊一個按鈕即可向供應商和員工付款。
無縫支付流程
Xe 可在您自己的平台內實現無縫、安全的支付工作流程。不再需要匯出檔案或登入外部入口網站。而且由於它是為企業而設計的，因此它具有智慧功能，例如內建驗證和合規性檢查，可以在錯誤造成損失之前將其發現。
Why businesses choose Xe
不再使用笨重的入口網站
用簡潔直覺的介面取代過時笨拙的門戶網站，您所需的一切都集中在一個地方。
對每筆交易都充滿信心
您的資金受到監管保護、頂級金融合作夥伴和企業級安全措施的保障，因此您可以放心轉移資金。
實力雄厚，穩定性強
Xe 是 Euronet 的一部分，Euronet 是一家在納斯達克上市的投資級企業，其安全、合規和公司治理均達到銀行層級。
安裝及其他方面的支持
Xe 為您提供專屬的技術支援和支付專家，讓您能夠快速完成設置，並隨時輕鬆解決遇到的任何問題。
為全球企業打造的解決方案
會計平台
Xe 可與 Microsoft Dynamics 365 和 Sage Intacct 等領先的會計和 ERP 系統無縫集成，使用戶能夠從他們已經使用的工具中直接存取全球支付。透過我們靈活的 API，任何應付帳款平台都可以提供同樣流暢的體驗。無需文件匯出，無需門戶網站，只需快速、無縫、安全地付款。
資源
我們來聊聊吧。
無論您是想將支付功能嵌入到您的平台中，增強您的外匯數據和報告，還是只是想找到簡化支付流程的方法，我們都能為您提供協助。聯絡我們的團隊，即可開始對話。