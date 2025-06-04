  1. Home
簡化您平台上的支付流程

在您的平台上釋放 Xe 的強大功能，透過我們靈活的支付 API、嵌入式 ERP 解決方案和世界知名的貨幣數據工具，簡化您企業的支付方式。

深受全球企業信賴

Sage Intacct integration with Xe ERP

簡化的全球支付

在客戶體驗過程中提供無縫的跨境支付體驗。透過我們現代化且靈活的 API，您可以將 Xe 的全球支付功能直接嵌入到您的財務團隊所依賴的任何平台中，只需點擊一個按鈕即可向供應商和員工付款。

探索支付 API 嵌入式ERP解決方案

無縫支付流程

Xe 可在您自己的平台內實現無縫、安全的支付工作流程。不再需要匯出檔案或登入外部入口網站。而且由於它是為企業而設計的，因此它具有智慧功能，例如內建驗證和合規性檢查，可以在錯誤造成損失之前將其發現。

開始使用我們的 API 簡化ERP系統中的應付帳款流程。

增強數據和報告

透過將 Xe 的全球支付和即時貨幣資料來源嵌入到您的平台中，實現財務系統的自動化報告、提高準確性並消除人工操作。

探索我們的貨幣數據 API 在您的ERP系統中實現報表自動化。

Why businesses choose Xe

No more clunky portals

不再使用笨重的入口網站

用簡潔直覺的介面取代過時笨拙的門戶網站，您所需的一切都集中在一個地方。

shield-check

對每筆交易都充滿信心

您的資金受到監管保護、頂級金融合作夥伴和企業級安全措施的保障，因此您可以放心轉移資金。

trophy

實力雄厚，穩定性強

Xe 是 Euronet 的一部分，Euronet 是一家在納斯達克上市的投資級企業，其安全、合規和公司治理均達到銀行層級。

Human support whenever you need it

安裝及其他方面的支持

Xe 為您提供專屬的技術支援和支付專家，讓您能夠快速完成設置，並隨時輕鬆解決遇到的任何問題。

為全球企業打造的解決方案
會計平台

Xe 可與 Microsoft Dynamics 365 和 Sage Intacct 等領先的會計和 ERP 系統無縫集成，使用戶能夠從他們已經使用的工具中直接存取全球支付。透過我們靈活的 API，任何應付帳款平台都可以提供同樣流暢的體驗。無需文件匯出，無需門戶網站，只需快速、無縫、安全地付款。

資源

了解像您一樣的企業如何使用 Xe 來簡化全球支付。

我們來聊聊吧。

無論您是想將支付功能嵌入到您的平台中，增強您的外匯數據和報告，還是只是想找到簡化支付流程的方法，我們都能為您提供協助。聯絡我們的團隊，即可開始對話。

