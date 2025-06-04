- Home
ERP整合實現無縫銜接
ERP整合助力全球支付
告別在多個平台間切換以完成國內和跨境支付的繁瑣操作。我們便利的平台讓您可以快速向 190 多個國家/地區以 130 多種貨幣發送全球付款。直接透過您的ERP系統管理您的外匯風險敞口和需求。
簡易整合
我們的ERP解決方案使您能夠在全球範圍內管理、追蹤和支付員工和供應商的費用。Xe 簡化了您的會計流程，讓您告別文件傳輸和手動會計分錄。
即時FX追蹤
透過即時核對應付帳款，您的損益報告從未如此輕鬆準確。此外，透過 Xe 執行的每一筆付款都會同步並發布以進行即時對帳——因此，所有款項都會被記錄在案，這才是真正重要的。
數據的力量
在交易時取得即時匯率，並利用即時盈虧分析來掌控您的外匯風險，並在執行交易前確信自己了解情況。
備受信賴的全球貨幣專家
Xe 擁有 30 年提供準確貨幣數據和處理跨國商業支付的經驗，是國際支付領域的全球領導者。
貨幣兌換與ERP專業知識
2021 年跨境資金流動超過 145 億美元，我們擁有豐富的知識和專業技能，可以幫助您獨特的業務發展。
快速安全的商務支付
Xe 的閃電般快速的支付網路管道已連接到全球 200 多個國家。
數百萬用戶信賴的貨幣數據提供商
Xe 擁有超過 2.8 億訪客，是全球值得信賴的貨幣兌換數據和全球支付權威機構。
數千家企業使用 Xe
我們為全球超過 18,000 家企業用戶提供專業知識，協助他們實現各自獨特的業務目標。
為什麼您的企業要使用 Xe？
憑藉近 30 年的貨幣專業知識、透明的匯率和高效的線上平台，我們讓管理和發送國際匯款變得輕鬆便捷。
我們是貨幣當局
每年有超過 2.8 億人造訪 Xe 是有原因的。我們擁有數十年的經驗，提供準確的匯率和簡單的外匯解決方案。
安全保障
作為 Euronet 集團的一員，我們的客戶信任我們，讓我們每年處理超過 1150 億美元的全球業務。您的安全是我們的首要任務。
優惠價格
我們的團隊全天候 24 小時為您追蹤市場動態。使用我們的匯率計算器，並在達到目標匯率時收到更新通知。
無意外費用
保護您的利益是我們的首要任務。沒有最低轉帳金額限制，手續費幾乎為零，讓您做出明智的選擇。
對Xe的ERP業務解決方案有興趣？
我們經驗豐富的團隊隨時準備與您探討貴公司的獨特需求。如果您有興趣與 Xe 合作，請聯絡我們。我們的一位國際商務專家將很樂意為您提供協助。
開始與 Xe (ERP) 建立合作關係
如果您有興趣成為 Xe 的企業合作夥伴，我們將根據您的業務需求客製化解決方案。請填寫以下表格，我們的合作團隊將很快與您聯繫。
關於Xe的ERP整合的問題
Xe 的 ERP 解決方案可協助企業直接從其 ERP 平台管理國際支付。自動處理 190 多個國家和 130 多種貨幣的全球交易、應付帳款和對帳任務。
Xe 目前可與包括 Microsoft Dynamics Business Central、Dynamics 365 Finance 和 Sage Intacct 在內的熱門 ERP 平台整合。
Xe 可以幫助您的企業消除對多個平台或手動文件傳輸的需求。使用我們的 ERP 解決方案，即可獲得即時外匯追蹤、盈虧報告和更高的效率。
Xe 的 ERP 整合簡化並優化了您企業的運營，例如追蹤全球費用、損益報告和文件上傳。
簡化應付帳款流程
即時交易追蹤
減少人工資料輸入
加強外匯風險管理