全球軟體供應商 Hansen Technologies 透過將 Xe.com 的支付解決方案整合到 Microsoft Dynamics 365 Finance 中，增強了其應付帳款流程。這種自動化簡化了國內和國際支付流程，減少了人為錯誤，提高了營運效率，使財務長 Richard English 和他的團隊能夠在 ERP 系統中安全地管理支付。