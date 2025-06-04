- Home
ERP客戶案例
了解客戶如何利用 Xe 的 ERP 嵌入式支付解決方案解決難題並節省時間。
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 財務
了解總部位於堪薩斯州的設備供應商 UltraSource 如何透過將 Xe Global Business Payments 整合到 Microsoft Dynamics 365 Finance 中來改變其應付帳款流程。這項自動化措施消除了人工任務，簡化了供應商付款流程，使公司能夠專注於策略成長，所有這些都得益於其富有遠見的財務長羅伯·莫格倫的領導。
Hansen – Microsoft Dynamics 365 財務
全球軟體供應商 Hansen Technologies 透過將 Xe.com 的支付解決方案整合到 Microsoft Dynamics 365 Finance 中，增強了其應付帳款流程。這種自動化簡化了國內和國際支付流程，減少了人為錯誤，提高了營運效率，使財務長 Richard English 和他的團隊能夠在 ERP 系統中安全地管理支付。
Atlas Pearls – D365 商業中心
南洋珍珠生產商 Atlas Pearls 透過嵌入 Microsoft Dynamics 365 Business Central 的 Xe Global Business Payments 實現了應付帳款業務的現代化。在財務總監 Rebecca McKeating 的領導下，自動化提高了支付效率，取代了人工工作流程，使公司能夠優先考慮成長和創新。
想看看我們的ERP解決方案實際運作情況嗎？
使用 Xe 的 ERP 解決方案，簡化您的營運並簡化全球支付。親身體驗我們的嵌入式支付技術如何與您的 ERP 系統無縫集成，從而提高效率並節省您的時間。準備好變革您的業務了嗎？