SWIFT/BIC 代碼
使用我們簡單的 SWIFT 程式碼尋找工具來尋找您需要的 SWIFT/BIC 程式碼。按國家、銀行名稱或城市搜尋以取得國際匯款的準確代碼。
尋找 SWIFT 代碼
什麼是 SWIFT/BIC 代碼？
SWIFT 代碼（也稱為 BIC）是一種國際銀行標識符，用於確保您的資金在跨境發送或接收資金時到達正確的地方。它告訴銀行具體哪家金融機構參與了轉賬，有助於確保國際支付的安全、準確交付。
SWIFT/BIC 代碼格式
SWIFT/BIC 代碼長度為 8 到 11 個字符，用於標識世界各地的特定銀行及其分行。程式碼的每個部分都有其意義：
銀行代碼 (AAAA)：由 4 個字母組成，代表銀行，通常是銀行名稱的縮寫。
國家代碼 (BB)：由 2 個字母組成，表示銀行所在的國家。
位置代碼 (CC)：由 2 個字元（字母或數字）組成，表示銀行總部或所在地區。
分行代碼 (123)：由 3 位數字組成，用於指定特定的分行。如果此部分為“XXX”，則表示銀行總部。
SWIFT 程式碼範例
什麼時候需要 SWIFT/BIC 代碼？
在進行國際匯款或收款時，您可能需要 SWIFT/BIC 代碼。它有助於將轉帳發送到正確的銀行和分行。根據目的地，某些國家可能還需要其他詳細信息，例如 IBAN 或當地銀行代碼。
我可以在哪裡找到我的 SWIFT/BIC 代碼？
您通常可以在網路銀行、銀行對帳單或銀行網站上找到您的 SWIFT/BIC 代碼。您也可以使用我們的 SWIFT/BIC 代碼查找器來尋找銀行和分行的正確代碼。
SWIFT/BIC 程式碼常見問題解答
SWIFT 代碼是用來識別世界各地銀行和金融機構進行國際匯款的唯一識別碼。 SWIFT 代表環球同業銀行金融電訊協會。這些代碼有助於確保付款被發送到正確的銀行和國家。典型的 SWIFT 代碼長度為 8 或 11 個字符，包含有關銀行、國家、位置以及有時特定分支機構的資訊。
BIC 代碼（即銀行識別碼）與 SWIFT 代碼相同。它用於在進行國際轉帳時識別特定的銀行。雖然一些國家或銀行使用“BIC”一詞，而其他國家或銀行使用“SWIFT 代碼”，但兩者都指的是相同的代碼格式並服務於相同的目的 - 確保資金到達正確的金融機構。
SWIFT 代碼可協助銀行在國際匯款過程中安全且準確地進行通訊。當您向國外匯款時，您的銀行會使用收款人的 SWIFT 代碼來識別收款銀行及其所在地。每個代碼包含：
銀行代碼（4 個字母）
國家/地區代碼（2 個字母）
地區代碼（2 個字母或數字）
分行代碼（可選，3 個字元）
此全球系統可確保您的付款有效率且安全地轉至正確的目的地。
SWIFT 代碼和 BIC 代碼之間沒有功能差異。這些術語可以互換使用。 「SWIFT」指開發和管理該系統的國際網路（環球同業銀行金融電信協會）。 「BIC」代表銀行識別碼，這是代碼本身的正式術語。無論標記為 SWIFT 或 BIC，它們的意思都是一樣的。
SWIFT 代碼標識銀行，而 IBAN（國際銀行帳號）則標識該銀行內的個人帳戶。 SWIFT 代碼確保資金流向正確的機構； IBAN 確保其到達正確的帳戶。對於國際轉帳（尤其是在歐洲境內），您通常需要兩者才能成功完成交易。
SWIFT 代碼用於國際匯款，並識別世界各地接收付款的具體銀行和分行。相較之下，路由號碼用於美國境內的國內轉賬，並識別參與交易的金融機構。 SWIFT 代碼由 8 至 11 位字母數字字元組成，而路由號碼則由 9 位數字代碼組成。簡而言之，SWIFT 代碼用於全球轉賬，而路由號碼用於美國境內付款
SWIFT 代碼用於國際匯款，並識別全球接收資金的具體銀行和分行。另一方面，分類代碼用於英國和愛爾蘭境內的國內支付，並有助於將付款發送到當地正確的銀行和分行。 SWIFT 代碼由 8 至 11 位字母數字字元組成，而分類代碼則由 6 位數字組成。簡而言之，SWIFT 代碼用於全球轉賬，而排序代碼用於英國和愛爾蘭的本地交易。
並非總是如此。有些銀行對所有分行使用單一的 SWIFT 代碼（通常總行代碼以 XXX 結尾）。其他機構為各個分支機構分配唯一的 SWIFT 代碼，通常為特定的最後三個字元。如果收款人提供了特定於分行的代碼，最好使用它 - 它可能有助於加快處理速度或確保付款更快到達正確的位置。
要使用 SWIFT 代碼查找器，只需輸入您的國家和銀行名稱即可開始。如果您知道該城市，您可以添加它來縮小搜尋結果，但這不是必需的。找到正確的 SWIFT/BIC 代碼後，請在國際轉帳中使用它，以確保您的錢匯到正確的金融機構。
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.