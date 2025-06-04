SWIFT 代碼可協助銀行在國際匯款過程中安全且準確地進行通訊。當您向國外匯款時，您的銀行會使用收款人的 SWIFT 代碼來識別收款銀行及其所在地。每個代碼包含：

銀行代碼（4 個字母）

國家/地區代碼（2 個字母）

地區代碼（2 個字母或數字）

分行代碼（可選，3 個字元）

此全球系統可確保您的付款有效率且安全地轉至正確的目的地。